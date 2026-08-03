1위와 6G. 5위와 2.5G차. 이제 5위 걱정이 먼저. 엇박자 LG 돌파구는 있나[SC포커스]

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 6회말을 무실점으로 마친 카라스코가 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 웰스가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

2일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 LG의 경기. 1회말 3실점, 동점을 허용한 LG 임찬규. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

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[스포츠조선 권인하 기자]이제 선두권이 너무 멀게 느껴진다. 오히려 4위 뿐만 아니라 5위까지 걱정하게 생겼다.

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LG 트윈스의 엇박자가 선두권 발판을 마련할 기회를 차버렸다. LG는 지난주 키움 히어로즈, 두산 베어스를 상대로 2승1무3패에 그쳤다. 키움과 2승1패의 위닝 시리즈를 가져갔지만 두산엔 1무2패로 1승도 챙기지 못했다. 충분히 4승2패 정도로 마치면서 분위기를 바꿀 수 있었기에 아쉬움이 컸다.

7월 28일 키움과의 첫 경기서 선발 앤더스 톨허스트가 7이닝 3실점으로 오랫만에 호투를 펼치며 5대3의 승리로 첫 테이프를 잘 끊었다. 29일 기대한 라클란 웰스가 3이닝 5실점의 부진을 보였지만 타선이 터지며 4회까지 7-4로 앞섰다. 불펜진이 버텨주면서 타선이 추가점을 내면 연승을 탈 수 있을 것 같았다. 하지만 5회초 필승조인 김진성 우강훈 등을 투입하고도 무려 9점을 내주며 허망하게 11대18로 역전패.

그래도 30일 임찬규의 6이닝 3실점 호투와 송찬의의 역전 스리런포로 5대3의 승리를 하며 전날의 충격적인 패배를 잘 수습하며 2승1패로 마무리.

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두산전엔 1일 무승부가 뼈아팠다. 메이저리그 112승을 거둔 카를로스 카라스코가 7이닝 동안 단 한명도 출루시키지 않는 퍼펙트 피칭을 하는 충격을 안겼는데 2-0의 리드에서 8회말 우강훈과 손주영이 이 2점의 리드를 막지 못하고 동점을 허용했고, 결국 무승부로 끝난 것.

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손주영의 올시즌 첫 블론세이브가 이 경기에서 나오고 말았다는 게 LG에겐 뼈아픈 장면이었다.

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 4회초 1사 문정빈이 안타를 치고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 6회말 무사 1,2루 송찬의가 역전 3점홈런을 치고 선행주자 박해민과 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 6회말 무사 1루 오스틴이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

LG는 100경기를 치른 3일 현재 55승1무44패로 3위에 머물러있다. KT 위즈가 6연승을 달리더니 59승2무36패로 삼성 라이온즈(59승2무38패)를 제치고 1게임차 1위로 올라섰다. KT와 LG의 차이는 무려 6게임이나 된다. 전반기까지는 LG가 KT에 3.5게임차로 앞섰으니 그 사이 KT가 무려 9.5게임을 뒤집었다는 얘기다.

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2위 삼성과도 5게임차로 벌어져 있는 LG인데 4위 두산 베어스와는 2게임, 5위 KIA 타이거즈와는 2.5게임차에 불과하다. 자칫 4,5위로 떨어질 수 있는 위기에 몰려 있는 상황이다.

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LG의 후반기 투-타 성적은 여전히 하위권이다. 평균자책점은 6.83으로 꼴찌이고, 팀타율은 2할6푼으로 9위에 머물러있다.

일단 자신감을 되찾는게 우선인데 이번주가 중요하다. 4일부터 인천에서 SSG 랜더스와 원정 3연전을 치르고, 주말엔 잠실에서 KIA 타이거즈와 3연전을 갖는다. SSG에겐 올시즌 8승1패의 압도적인 성적을 올리고 있어 SSG전에서 위닝 시리즈로 자신감을 찾아야 한다. KIA전도 7승4패로 좋은 성적을 올렸다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com