스쿠벌을 백업으로 쓴다고? → 다저스, '절대 왕조' 향한 미친 야욕

Jul 29, 2026; Detroit, Michigan, USA; Detroit Tigers pitcher Tarik Skubal (29) pitches in the first inning against the Baltimore Orioles at Comerica Park. Mandatory Credit: Rick Osentoski-Imagn Images

DETROIT, MICHIGAN - JULY 24: Tarik Skubal #29 of the Detroit Tigers throws a second inning pitch against the Kansas City Royals at Comerica Park on July 24, 2026 in Detroit, Michigan. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

DETROIT, MICHIGAN - JULY 24: Tarik Skubal #29 of the Detroit Tigers throws a first inning pitch against the Kansas City Royals at Comerica Park on July 24, 2026 in Detroit, Michigan. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스가 트레이드를 통해 현역 최강 좌완투수 태릭 스쿠벌을 영입했다. 다저스는 이미 리그 최상위 승률을 달리고 있는데 전력을 또 보강했다. 그 어떠한 변수나 도전도 용납하지 않겠다는 강력한 의지다.

Advertisement

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 3일(한국시각) '에이스가 5명? 스쿠벌까지 합류하면서 다저스의 3연패 플랜이 다음 단계로 진입했다'고 보도했다.

다저스는 69승 43패 승률 6할1푼6리다. 메이저리그 승률 전체 2위다. 1위 밀워키 브루어스(69승 42패 승률 6할1푼6리)와 승차도 0.5경기에 불과하다.

다만 선발진은 '완벽하다'고 자부할 수 없는 상황이다. 야마모토 요시노부 외에는 물음표가 붙는다. 디비전시리즈 챔피언십시리즈 월드시리즈까지 메이저리그의 기나긴 포스트시즌을 완주하려면 확실한 선발투수가 최소 3명은 필요하다.

Advertisement

MLB닷컴은 '다저스는 지난해 포스트시즌 선발 로테이션에 에이스급 4명을 보유했다. 그러나 현 시점에서 그들 중 야마모토만 남았다. 블레이크 스넬은 재활 등판을 한 차례 남겼으며 타일러 글래스노우도 재활 일정에 돌입했다. 오타니 쇼헤이 또한 시즌이 끝나기 전에는 마운드에 돌아오겠지만 복귀 시점은 여전히 불투명하다'고 조명했다.

Advertisement

그래서 스쿠벌까지 영입한 것이다.

MLB닷컴은 '다저스는 스넬 글래스노우 오타니 모두 포스트시즌에 출전 가능할 것으로 예상하고 있다. 하지만 그들 중 누구에게나 혹은 야마모토에게라도 문제가 생긴다 해도 스쿠벌을 확보함으로써 확실한 백업을 갖췄다'고 평가했다.

Advertisement

2년 연속 사이영상을 거머쥔 스쿠벌에게 '플랜B'라는 수식어가 붙을 정도로 초호화 투수진이 완성됐다.

Advertisement

MLB닷컴은 '모든 전력이 가동되면 다저스는 정규시즌 야마모토 스쿠벌 스넬 오타니 글래스노우 사사키 로블레스키 시한 중 6명으로 6선발을 구성할 수 있다. 포스트시즌에서 4선발로 줄어들면 로블레스키 글래스노우 사사키 시한은 모두 불펜 옵션이다. 다저스가 절실히 원하는 우완 구원 전력이 늘어나는 것'이라고 설명했다.

스쿠벌은 그야말로 마스터키다. MLB닷컴은 '스쿠벌이 선발진을 더욱 견고하게 만들어주면서 오타니 복귀에 대한 조급함도 덜어냈다'고 덧붙였다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com