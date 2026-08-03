'커리어 최다이닝' 롯데 김진욱, '미니 여름휴가' 부여 → 허벅지는 日까지 크로스체크 이상無

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 4회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 롯데 선발 김진욱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.03/

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 8회초 1사 2루 롯데 선발 김진욱이 마운드에서 내려오고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 김진욱이 짧은 여름휴가를 받았다. 커리어 최다 이닝을 이미 돌파해 체력 관리 차원이다. 로테이션을 한 차례 거른 뒤 돌아올 전망이다.

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롯데는 3일 김진욱을 1군 엔트리에서 제외했다. 김진욱은 최근 등판서 반복적인 햄스트링 경련 증상을 겪었다. 검진 결과 손상 부위는 전혀 발견되지 않았다.

다만 피로 누적이 확실시 되는 상황이라 아예 휴식을 줬다. 김진욱은 열흘 뒤 복귀가 예상된다.

김진욱은 올해 19경기 109⅓이닝 5승 5패 평균자책점 3.13을 기록했다.

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2021년 롯데에 입단한 김진욱은 올해 잠재력을 만개했다. 지난해까지 김진욱은 1군에서 100이닝을 넘겨본 적이 없다. 2024년 84⅔이닝이 최다였으며 이외에는 50이닝도 넘긴 적이 없다.

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김진욱은 7월 19일 대구 삼성전부터 작은 이상을 느끼기 시작했다. 투구수가 누적되자 허벅지 근육에 '쥐가 나는' 증세가 나타났다.

하지만 이후 통증이 사라졌기 때문에 정상 훈련을 소화했다. 다음 등판도 미루지 않았다.

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25일 부산 KT전에 같은 상황이 벌어졌다.

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롯데는 보다 확실하게 원인을 파악하기 위해 정밀 검진을 실시했다. 역시 정상 진단이 내려졌다. 김진욱도 평소처럼 훈련에 복귀했다.

대신 롯데는 31일 부산 삼성전에 출전하는 김진욱의 투구수를 조절하기로 했다. 이날 5회까지 75구를 던져 6회 등판 가능성을 타진했는데 무리하지 않았다. 김진욱이 다소 불안감을 느껴 그대로 투구를 마쳤다.

롯데는 최소 3곳에서 크로스체크를 마쳤다. 검진 자료를 일본 병원에도 전송해 확인 작업을 거친 것으로 확인됐다.

롯데는 투구폼 변화와 피로 누적에 혹서기까지 겹친 상황에 김진욱이 커리어 처음으로 선발 풀타임을 소화하다보니 벌어진 일이라고 파악하고 있다.

김진욱은 올해 스프링캠프를 앞두고 일본 유학을 개인적으로 다녀왔다. 김진욱은 '넥스트 베이스 애슬레틱스 랩'에서 바이오 메카닉을 바탕으로 회전력을 극대화하는 투구법을 익혔다. 과거에 쓰지 못했던 근육까지 끌어모아 쓰다보니 성장통이 찾아온 것으로 보인다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com