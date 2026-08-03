"1년 전부터 스쿠벌 찍었다", 쉬는 날 DET 디비전시리즈 봤다는 LAD 사장..."압도적 경기력에 감탄"

태릭 스쿠벌이 다저스타디움 자신의 라커 앞에서 포즈를 취하고 있다. 사진=LA 다저스 구단 X 계정

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스가 태릭 스쿠벌을 데려온 이유는 오로지 월드시리즈 우승을 위해서다.

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물론 정규시즌을 통과하는 것도 중요하지만, 스쿠벌 없이도 다저스는 지구 우승을 사실상 확정했다고 해도 과언이 아니다. 다저스는 올시즌 내내 NL 최고 승률을 다퉈왔다. 지금의 멤버로도 와일드카드시리즈를 거치지 않고 디비전시리즈에 직행할 수 있다.

결국 스쿠벌은 월드시리즈 우승 청부사 자격으로 다저스 유니폼을 입었다고 보면 된다.

올스타 브레이크가 시작되면서 스쿠벌 트레이드 이슈가 메이저리그를 뒤덮었다. 구단 관계자들 대부분은 다저스가 결국 스쿠벌 쟁탈전에서 이길 것으로 예상했다. 일부 매체에서 밀워키 브루어스와 탬파베이 레이스가 '다크호스'라고 띄웠지만, 디트로이트는 다저스의 손을 잡았다.

데이브 로버츠 감독과 이야기를 나누고 있는 태릭 스쿠벌. 사진=MLB 공식 X 계정 캡처

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스쿠벌은 애초 다저스의 유일한 타깃이었다.

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앤드류 프리드먼 다저스 사장은 ESPN에 "스쿠벌은 올해 트레이드 데드라인을 앞두고 우리가 데려오려했던 유일한 선수였다. 우승 확률을 높여줄 의미있는 선수"라며 "급하게 필요해서 이 일을 추진한 게 아니다"고 설명했다.

프리드먼 사장은 지난해 포스트시즌서 스쿠벌의 피칭을 직접 챙겨봤다고 한다. 스쿠벌은 작년 시애틀 매리너스와의 디비전시리즈에 두 차례 등판했는데, 공교롭게도 다저스는 경기가 없는 날이었다.

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2차전서 7이닝 5안타 9탈삼진 2실점, 5차전서 6이닝 2안타 13탈삼진 1실점을 각각 기록했다. 앞서 클리블랜드 가디언스와의 와일드카드시리즈 1차전은 7⅔이닝 동안 삼진 14개를 잡아내며 3안타 1실점으로 막아냈다. 3경기에서 거둔 평균자책점은 1.74.

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프리드먼 사장은 "그가 보여준 에너지와 압도적인 경기력에 감탄했었다"며 "다저스 유니폼을 입은 그의 모습을 하루라도 빨리 보고 싶다"고 했다. 스쿠벌은 오는 5일 리글리필드에서 열리는 시카고 컵스와의 원정경기에 이적 첫 등판을 한다.

스쿠벌은 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받고 복귀한 뒤 9경기에서 53⅓이닝을 던져 평균자책점 2.87을 기록했다. 특히 7월 이후 5경기에서는 31이닝 동안 평균자책점 2.03, 41탈삼진, WHIP 0.90, 피안타율 0.196을 마크했다.

스쿠벌은 팔꿈치 수술 이후 9경기에서 평균자책점 2.87을 기록했다. Imagn Images연합뉴스

이번 트레이드를 놓고 다저스가 큰 비용을 들이지 않고 메이저리그 최고의 투수를 영입했다는 평가가 주류를 이룬다.

전체 팜 랭킹 1-2위를 다투는 다저스는 톱클래스 유망주들 대부분은 남겨뒀다. MLB파이프라인 유망주 랭킹 전체5위인 호수에 데폴라, 11위인 마이크 시로타, 19위인 에두아르도 킨테로 등 외야 유망주 3인방을 지켰다.

전체 25위인 외야수 자이히어 호프, 68위 우완투수 리버 라이언, 그리고 팀내 유망주 17위인 우완 브래디 스미스를 디트로이트에 내줬을 뿐이다.

데폴라를 요구했던 스캇 해리스 디트로이트 사장은 다저스가 호프와 라이언을 내밀자 받아들인 것으로 알려졌다. 그래도 디트로이트 입장에서는 다저스의 트레이드 패키지가 가장 만족스럽다고 판단했을 터.

스쿠벌은 오는 5일 다저스 이적 후 첫 등판을 한다. 사진=ESPN

다저스는 올해 3200만달러에 달하는 스쿠벌의 연봉 중 남은 시즌 958만달러를 지급하면 된다. 1000만달러에 육박하는 돈이 페이롤에 추가되는 것이니, 올해도 사치세가 어마어마한 규모로 치솟을 것으로 보인다.

일각에서는 다저스가 야구를 망친다는 비판을 하기도 한다. 그러나 그건 질투심, 부러움의 표현일 뿐이다.

데이브 로버츠 감독은 이날 "항상 우리를 향해 비난이 쏟아지는 것 같다. 사람들은 감정적이니까. 우리가 한 일 중 다른 누구도 할 수 없었던 일은 없다. 난 우리 프런트를 칭찬하고 싶다. 이런 성과를 내려면 선수들이 있어야 하고, 우리는 메이저리그 손꼽히는 팜을 보유하고 있다"고 했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com