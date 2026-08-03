"억지스러운 면도 있지만.." 채은성이 1등이라 생각하는 선수는 아직도 '김현수'다

23일 인천 SSG랜더스필드, LG와 SSG 경기. 1회초 2사 1루 채은성이 투런포를 치고 들어오며 김현수의 축하를 받고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2021.6.23/

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[스포츠조선 한동훈 기자] "제가 겪어본 사람으로는 (김)현수 형이 1등이다."

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한화 이글스 채은성이 마음 속 최고로 꼽는 선배는 여전히 김현수(KT)였다. LG 시절 같은 유니폼을 입고 지금의 채은성이 되기까지 김현수의 영향을 많이 받았다.

채은성은 지난 주말 수원 KT 원정 3연전 12타수 7안타 불방망이를 휘둘렀다. 하지만 팀의 싹쓸이 패배를 지켜볼 수밖에 없었다. 올해 FA 김현수를 영입한 KT는 6연승을 질주, 강력한 우승 후보로 떠올랐다.

채은성은 "지금도 뭐 롤모델이라고 하기 보다는 개인적으로 야구 선수로서 진짜 멋있다 하는 사람은 제가 겪어본 선배 중에 현수 형이 1등"이라고 자신있게 말했다.

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그는 "저는 예전에는 그때그때 바뀌긴 했다. 그런데 현수 형을 만난 이후로는 딱 정해졌다. 현수 형 밖에 없다"고 확신했다.

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2018시즌을 앞두고 LG가 김현수를 전격 영입하면서 채은성과 인연이 시작됐다.

육성선수 출신 채은성을 2014년 양상문 감독이 발굴했다. 채은성은 꾸준하게 기회를 받으면서 나름대로 준수한 결과도 냈다. 2016년 타율 3할1푼3리에 81타점을 기록하며 LG의 중심으로 자리를 잡았다.

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채은성이 어딘가 부족했던 2%를 깨뜨리고 리그를 대표하는 타자로 떠오른 것은 김현수를 만난 2018년이다. 채은성은 타율 3할3푼1리에 25홈런 119타점을 기록했다. 김현수는 LG에 오자마자 채은성을 비롯한 여러 후배들을 데리고 훈련 습관과 태도 등 전반적인 팀 문화를 개선한 것으로 유명하다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 5회말 한화 채은성이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

28일 잠실야구장에서 열린 KT와 두산의 경기. 4회초 무사 1루 김현수가 안타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.28/

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그 결과 채은성은 2022시즌 이후 한화와 총액 90억원 FA 계약을 체결한 거물이 됐다. 김현수는 2023년과 2025년 LG에서 우승한 뒤 KT로 떠났다.

채은성은 "배울 점도 많다. 단순 야구뿐만 아니라 모든 생활 면에서 그렇다. 솔직히 말하면 (김현수의)성격이 워낙 세서 조금 억지스러운 면도 없지 않아 있었다. 그래서 많이 부딪히기도 했다"고 추억했다.

이어서 "그래도 야구선수 김현수로서 그리고 운동을 준비하는 자세라든가 야구를 대하는 자세 이런 것들을 보면 저도 야구 잘했던 선배들 많이 봤지만 (김현수가)진짜 대단한 사람이라고 생각한다. 후배 입장에서는 물론이고 리더로서도 배울 점이 많은 선배다. 대단한 사람이라고 생각한다"고 존경심을 내비쳤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com