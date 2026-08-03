"아픈데 없다" '7월 0.409' 맹타 강민호 말소 왜? 김진욱은 "부상 아닌 휴식 차원"

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 포수 강민호가 실점 후 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 포수 강민호와 롯데 자이언츠 투수 김진욱이 3일 말소됐다.

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경기가 없는 월요일을 맞아 KBO리그 주요 구단들은 1군 엔트리 조정을 단행했다. 모두 7명의 선수가 엔트리에서 빠졌다.

이번 엔트리 변동에는 베테랑 포수 강민호(삼성 라이온즈)와 선발진의 주축이었던 좌완 김진욱(롯데 자이언츠)의 말소가 눈에 띤다.

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회말 1사 1루. 마운드를 내려오는 롯데 선발 김진욱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.03/

롯데 김진욱, '부상 아닌 휴식 차원' 1군 제외…선수단 동행 예정

롯데 자이언츠는 좌완 선발 투수 김진욱을 1군 엔트리에서 제외했다.

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최근 허벅지 부위 통증 우려로 검진을 받았던 김진욱은 양쪽 다리 햄스트링에 이상이 없다는 병원 소견을 받았다. 구단은 선수 보호 및 휴식 차원에서 열흘간의 정비 시간을 주기로 결정했다.

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2021년 프로 데뷔 후 올 시즌 개인 한 시즌 최다 이닝(109⅓이닝)을 소화하며 전반기부터 선발 로테이션을 든든히 지켜온 만큼, 이번 말소는 후반기 레이스를 위한 관리 차워이다. 김진욱은 2군으로 내려가지 않고 1군 선수단과 계속 동행하며 컨디션을 조율할 예정이다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 2사 만루 김윤식이 우강훈과 교체되며 마운드에 오른 뒤 다시 이우찬으로 교체되며 발걸음을 옮기고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

삼성 강민호·김헌곤 1군 말소…베테랑 전력 재정비

삼성 라이온즈는 안방마님 강민호와 외야수 김헌곤 등 베테랑 야수 둘을 동시에 1군 엔트리에서 뺐다.

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삼성 측은 "부상은 아니"라고 설명했다. 6월 부진을 딛고 타격 페이스를 회복한 강민호는 7월 한달간 0.409의 타율에 3홈런, 15타점의 맹타를 휘둘렀다.

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베테랑 선수들의 체력 안배와 재정비, 그리고 새로운 야수 콜업을 통한 분위기 전환의 의미가 담겼다.

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 NC의 경기. 7회 수비 강화를 위해 3루수로 출전한 NC 도태훈. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.10/

최근 삼성은 9연승 후 다시 6연승을 달린 파죽지세 KT 위즈에 밀려 2위로 내려앉았다.

새로 영입한 외국인 두 투수들도 최근 등판에서 초반 대량실점을 하며 불안감을 안기고 있다. 한화→두산으로 이어지는 안방 6연전을 앞두고 심기일전하고 팀 분위기를 환기시키려는 벤치의 의도로 풀이된다.

LG 좌완 불펜 김윤식도 빠졌다

롯데 김진욱, 삼성 강민호 김헌곤 외에 LG 트윈스 좌완 불펜투수 김윤식과 포수 김민수도 말소됐다. NC 다이노스는 내야수 도태훈을, 두산 베어스는 투수 김한중을 말소해 해당 포지션에 새로운 선수 콜업을 예고했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com