'10경기→8경기' 사상 초유 징계 감경, 고우석 그 어려운 걸 해냈다, 단 2게임이 왜 중요한가 했더니…

AP연합뉴스

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[스포츠조선 정현석 기자]글러브 내 이물질 발견으로 10경기 출전정지 처분을 받았던 미네소타 트윈스 산하 트리플A 세인트폴 세인츠 투수 고우석이 항소를 통해 징계 2경기 감경(총 8경기 정지)이라는 파격적인 결과를 이끌어냈다.

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미네소타 트윈스를 취재하는 브랜든 워른 기자는 3일(이하 한국시각) "고우석의 징계가 10경기에서 8경기로 줄어들었다. 세인트폴 세인츠(미네소타 트리플A)의 다음 경기인 5일 경기부터 마운드에 오를 수 있다"고 전했다. 이어 고우석의 에이전트 리코스포츠에이전시 측도 "고우석에게 내려진 징계가 항소 절차를 거쳐 8경기로 줄어들었다"고 전했다.

2021년 메이저리그(MLB)가 이물질 단속을 본격화한 이래, 항소를 거쳐 징계 수위가 줄어든 사례는 고우석이 역대 최초다. 역대 메이저리그에서 해당 규정으로 퇴장당한 투수는 맥스 슈어저, 에드윈 디아즈 등을 포함해 8명이었다. 하지만 그 어떤 선수도 항소를 통해 감경 받은 사례는 없었다.

이번 2경기 감경 판정의 의미는 적지 않다. 미국 내 향후 커리어와 빅리그 승격 도전에 긍정적 영향을 미칠 전망이다.

사진출처=MiLB TV

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'부정 투수' 낙인 완벽 해소, "의도적 불법 행위 아니다" 공식 입증

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이번 감경 판정의 가장 큰 수혜는 바로 도덕적 흠집을 완전히 털어냈다는 점이다.

MLB 사무국과 선수노조(MLBPA)가 징계를 감경했다는 것은 고우석 측이 제출한 정황 증명을 받아들였다는 의미다. 고우석은 사건 이후 SNS 등을 통해 줄곧 "문제의 해당 글러브가 WBC 시기부터 장기간 사용해 땀과 로진이 가죽에 누적되어 굳어진 상태"임을 주장하며 억울함을 호소해 왔다.

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스파이더 택이나 파인 타르 등 '공의 회전수를 높이기 위한 의도적인 불법 물질'을 사용한 것이 아닌 '장비 관리 미숙 및 현장 규정 적용의 불운'이었음이 명시됐다.

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심판의 '현장 판단'을 존중해 8경기 징계는 유지했지만, 미국 무대에서 가장 치명적인 '부정한 방법을 사용한 투수'라는 이미지 훼손에서는 완전히 벗어나게 됐다.

빠른 실전 복귀: 투구 감각 유지 및 경기 수 확보

징계 기간이 단축됨에 따라 고우석은 소급 적용을 거쳐 5일부터 마운드에 설 수 있게 됐다.

불펜 투수에게 약 2주의 공백은 실전 감각 저하로 이어질 수 있지만 2경기가 줄어들면서 라이브 피칭 및 등판 간격을 최소한으로 유지할 수 있는 골든 타임을 벌었다. 빠른 복귀를 통해 잔여 시즌 동안 실전 투구 이닝을 더 확보할 수 있게 된 점도 긍정적이다.

사진출처=고우석 SNS

빅리그 승격 걸림돌 소멸, 다시 '우선 승격 후보'로

징계가 완전 종료됨에 따라 미네소타 트윈스 구단이 고우석을 메이저리그 26인 로스터에 등록하거나 콜업하는 데 있어 걸림돌은 소멸했다.

현지 매체 분석을 종합해 보면 미네소타는 여전히 고우석의 마이너 옵션 상태와 구위를 눈여겨보고 있다. 구단 차원에서도 고우석의 억울한 사정이 입증된 만큼, 향후 불펜 과부하나 부상자 발생 시 우선 순위 승격 후보(Next man up) 리스트에 변함없이 이름을 올릴 수 있게 됐다.

슈어저·디아즈 선례가 보여주는 희망, 다시 증명의 시간

맥스 슈어저, 에드윈 디아즈 등 MLB 최고의 투수들도 이물질 검사 단속에 걸려 10경기 정지를 채운 바 있으나, 복귀 후 뛰어난 투구로 논란을 잠재웠다.

고우석 역시 항소를 통해 명분을 챙긴 만큼, 그동안 마음고생을 훌훌 털고 마운드에 올라 트리플A에서 보여준 위력적인 구위(41⅓이닝 ERA 1.96, 54탈삼진)를 재연한다면 빅리그 재입성 문은 다시 열릴 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com