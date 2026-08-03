한국인 최초 20-20 눈앞! 시즌 19호 아치 '쾅' → 조원빈, 9월 트리플A 승격+40인 로스터 가능할까

사진=스프링필드 카디널스 SNS

사진=스프링필드 카디널스 SNS

사진=스프링필드 카디널스 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] 생애 최고의 해를 맞이한 조원빈(세인트루이스 카디널스 더블A)의 기세가 놀랍다.

Advertisement

한국인 마이너리거 최초의 20(홈런)-20(도루)가 눈앞이다. 오는 9월 트리플A 승격 및 데뷔 첫 40인 로스터 진입 가능성도 한층 더 높아졌다.

조원빈은 3일(한국시각) 미국 스프링필드의 루트 66 스타디움에서 열린 스프링필드 카디널스와 위치타 윈드서지의 경기에 5번타자 중견수로 선발출전, 2타수 1안타(홈런) 2타점으로 맹활약하며 팀의 9대2 승리를 이끌었다.

이날 스프링필드는 1회말부터 헤수스 바에즈의 솔로포로 선취점을 따내며 분위기를 주도했다. 3회말에도 레이니엘 로드리게즈의 투런포로 2점을 추가했다.

Advertisement

위치타 역시 4회초 케이튼 켄틀-제이미 페러의 홈런포로 2점을 만회했다. 하지만 스프링필드는 4회말 트레 리차드슨의 투런포로 다시 2점을 달아났다. 이때 주자로 나가있던 조원빈이 홈을 밟으며 1득점을 올렸다.

Advertisement

조원빈은 6-2로 앞선 7회말 오른쪽 담장을 넘기는 쐐기 투런포를 쏘아올리며 팀 승리를 굳혔다. 몸쪽 직구를 통타, 그대로 오른쪽 담장을 넘겼다. 현지 중계진은 "올시즌 더블A에서만 벌써 11개째 홈런포를 쏘아올렸다. 대단한 선수"라며 혀를 내둘렀다.

이날 조원빈의 안타는 이 홈런 하나였지만, 볼넷 2개를 더해 3출루를 달성했다. 하이싱글A(피오리아 치프스)에서 193타수 동안 8홈런 23도루(실패 6)를 기록한 조원빈은 더블A(스프링필드)에선 100타수 동안 11홈런 2도루(실패 1)를 기록하며 총 19홈런 25도루를 기록중이다.

Advertisement

빅리그의 경우 추신수(전 SSG 랜더스)가 클리블랜드 인디언스(2010년)와 신시내티 레즈(2013년)에서 한번씩 2차례 20-20을 달성한 바 있다. 조원빈은 홈런 하나만 추가하면 한국인 마이너리거 최초 20-20을 달성하게 된다.

사진=스프링필드 카디널스 SNS

Advertisement

조원빈에겐 말 그대로 '벽'을 깬 한 해다. 피오리아에서 올시즌을 시작한 조원빈은 타율 2할6푼9리 8홈런 39타점, OPS 0.882로 피오리아가 속한 미드웨스트 리그를 폭격했다.

이 같은 호성적을 바탕으로 지난 6월 23일 생애 첫 더블A 승격의 감격을 누린 것도 잠시, 조원빈은 이후 40일 사이 타율 2할7푼(100타수 27안타) 11홈런 23타점을 몰아치며 스프링필드가 속한 텍사스 노스웨스트 디비전을 맹폭하고 있다. 더블A 승격 후 OPS(출루율+장타율)가 무려 0.996에 달한다.

서울 컨벤션고 출신 조원빈은 2022년 국제 아마추어 계약을 통해 세인트루이스에 입단했다. 메이저리그 파워 쇼케이스에서 보여준 거포의 재능을 세인트루이스가 눈여겨본 덕분이다.

데뷔 첫 해 루키(FCL 카디널스)에서 뛴 조원빈은 이듬해 싱글A(팜비치 카디널스), 2024년 하이싱글A(피오리아 치프스)무대를 밟았다.

하지만 실질적으로 빅리그를 논할 만한 재능은 더블A부터다. 조원빈은 피오리아에서 2년간 뛰면서 방출의 공포에 시달렸다. 그는 "매일 아침 야구장에 가기 싫을 정도로 미래가 두려웠다"는 속내를 전했다. 타율 2할2푼7리에 그쳤던 2024년에는 실제로 그 위기에 몰렸다.

하지만 이해 겨울 콘택트렌즈를 사용한게 터닝포인트가 됐다. 타석에선 공이 잘 보이기 시작했고, 영어에 한결 편안하게 적응하며 팀에 융화됐다.

사진=스프링필드 카디널스 SNS

2년전 대비 13㎏ 가량 근육량을 늘린 조원빈은 마침내 거포의 재능을 마음껏 뽐내고 있다. 조원빈은 3년간 1157타수 동안 홈런 17개를 쳤다. 호타준족이라 불리기에도 아쉬운 수치다.

하지만 조원빈은 올해 293타수를 소화하며 19개의 홈런을 쳤다. 이제 빅리그에서도 주목하는 유망주로 탈바꿈했다. "매일매일이 기대된다. 내가 빅리그로 가기 위해 뭘 해야하는지 정확히 알고 있다"며 자신감을 드러낼 정도다.

현지에서는 조원빈이 오는 9월 트리플A에서 시즌을 마무리할 가능성이 높다고 보고 있다. 데뷔 5번째 시즌을 마치는 조원빈은 올겨울 세인트루이스가 자신을 40인 로스터에 넣지 않을 경우 룰5 드래프트를 통해 타팀으로 이적할 수 있는 길도 열린다. 만약 조원빈이 룰5 드래프트로 팀을 옮기게 될 경우 2015년 최지만(당시 LA 에인절스)에 이어 미국에 진출한 한국 선수들 중 2번째 사례가 된다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com