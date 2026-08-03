김광현도 못한 대기록 세운 신인, 힘 빠진 LG-웰스 상대 새 역사 쓰나

7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, SSG 선발투수 김민준이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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[스포츠조선 김용 기자] SSG의 희망, 신인 김민준은 힘 빠진 LG를 상대로 어떤 모습을 보일까.

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SSG 랜더스는 전반기 치명적 연패 아픔으로 가을야구 진출 가능성이 희박해진 상황이다.

그래도 희망은 있다. 연패를 당할 때, 그 연패를 끊어주는 등 무럭무럭 크고 있는 고졸 신인 투수 김민준이 팬들을 웃게 해주고 있기 때문이다.

김민준은 7월7일 두산 베어스전에서 데뷔 첫 퀄리티스타트를 기록하며 팀을 9연패에서 탈출시켰다.

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그러더니 자신감을 얻었는지 7월23일 롯데 자이언츠전, 그리고 7월29일 두산전 개인 2연승을 따냈다. 이 경기들도 6이닝 투구, 퀄리티스타트였다.

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SSG 역사상 신인 투수가 2경기 연속 퀄리티스타트를 한 건 2002년 제춘모(현 KT 위즈 투수코치)이후 두 번째 사례였다. 살아있는 전설 김광현도 신인 때 2경기 연속 퀄리티스타트는 기록하지 못했었다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회초 무사 2루 웰스가 안치홍에 1타점 적시타를 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

만약 김민준이 4일 LG 트윈스전에서도 퀄리티스타트를 기록한다면, 프랜차이즈 새 역사를 쓰게 된다.

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가능성이 없지 않다. 김민준의 상승세가 대단한 반면, LG는 후반기 믿기 힘든 하락세를 겪고 있다. 또 상대 선발 웰스는 더 아프다. 전반기 그렇게 잘 하더니, 6월21일 두산전 승리 이후 6경기 3패 뿐이다. 최근 3경기 연속 5실점 이상이다. 호주 출신 아시아쿼터로 이렇게 꾸준하게 선발로 던진 경험이 부족해 힘이 점점 빠질 수밖에 없다는 평가다. 날씨도 무덥다. 김민준은 전반기 어깨 문제로 거의 공을 던지지 않았고, 나이도 어리기에 체력적으로도 우위다.

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변수는 두 팀의 상성이다. SSG는 올시즌 LG에 1승8패 절대적 열세다. 이 징크스를 신인 선수가 깰 수 있을지 지켜봐야 한다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com