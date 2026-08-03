'와 이걸 해냈다고?' 역대급 인기 폭발…타 구단 군침 흘린 '원피스 컬래버', KT는 어떻게 성사했나

'원피스 브랜드데이' 경기 시작 전 국민의례. 사진제공=KT 위즈

KT 위즈 원피스 유니폼. 사진제공=KT 위즈

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] "도대체 어떻게 했나요."

Advertisement

2000년대 일본 애니메이션의 황금기를 이끌었던 작품을 꼽으라면 '원.나.블(원피스·나루토·블리치)'이라는 말이 나온다. 이 중 '원피스'는 아직까지도 많은 사랑을 받으면서 '메가 히트작'으로 불리고 있다. '해적왕'이 되겠다는 한 소년의 모험기는 모두의 마음을 설레게 해왔다.

컬래버레이션 열풍이 불고 있는 KBO리그에 '원피스'는 많은 구단이 탐냈다. IP(지식재산권) 협업 문의가 이어져 왔다. 컬래버레이션만 성사된다면 '대박'은 예약돼 있다는 생각이었다.

승자는 KT 위즈였다. KT와 '원피스'의 협업 소식이 들리면서 몇몇 구단들은 "어떻게 성사했나"라며 감탄하기도 했다.

Advertisement

배경에는 KT 마케팅 팀의 남다른 노력이 있었다. 대원미디어 관계자는 "현재 우리 회사는 KBO리그 오피셜 컬렉션 카드를 담당하고 있다. 10개 구단 담당자와 커뮤니케이션이 이뤄지고 있다. 협업을 진행하는 단계에 있어 어떤 구단은 대행사를 통해서 하고, 어떤 구단은 직접 마케팅팀이 움직이는 경우가 있다. KT는 직영으로 직접 움직이더라"라며 "3년 전 KT에서 함께 협업을 하고 싶다고 이야기를 했다. 처음부터 '원피스를 하고 싶다'고 말씀하시더라"고 이야기했다.

KT 위즈 원피스브랜드데이 안내 이미지. 사진제공=KT 위즈

Advertisement

KT만 관심이 있던 건 아니었다. 이 관계자는 "대행사를 통해서 원피스에 대한 문의도 있었다"고 설명했다.

대원미디어 관계자는 "원피스 원작사의 경우 특정 구단과 콜라보를 잘 안 해왔다"라며 "한국은 구단이 주체가 돼서 마케팅을 하지만, 일본은 NPB 사무국이 전체를 총괄하는 개념이다. 원작사의 경우 이런 KBO리그가 낯설 수밖에 없었다. 특정 구단과 하는 게 쉽지 않다는 답이 왔다"라며 "2년 정도를 계속 시도했다"고 말했다.

Advertisement

그사이 분위기가 바뀌기 시작했다. LA 다저스와 컬래버레이션이 진행됐고, 축구에서는 도르트문트가 협업을 했다.

Advertisement

KT의 간절함이 통했다. KT 마케팅팀은 주기적으로 대원미디어 쪽에 연락을 했다. 관계자는 "보통 대행사가 우리가 어디 어디 구단에 제안을 할테니 IP 를 달라고 한다. 그런데 KT는 구단 마케팅 팀장님이 직접 직원과 와서 이야기를 했다"라며 "3년 전에는 안 됐는데, 주기적으로 '잊지 말라'고 연락이 오더라. 이런 열정을 가진 분과 하면 잘할 수 있다는 생각이 들 수밖에 없었다"고 미소를 지었다.

이 관계자는 이어 "작년에 원작사에 허락을 받았고, 준비하기까지 1년 정도가 걸렸다"고 덧붙였다.

'원피스 브랜드데이' 수원 KT위즈파크 2층. 수원=이종서 기자

KT의 연고지 수원은 원피스의 주제가 되는 '항구'가 아니다. 언뜻 보면 '원피스'라는 주제와 멀어보일 수 있었다. 그러나 여름철 '메가 이벤트'로 자리를 잡은 워터페스티벌을 처음으로 시작한 구단이라는 점, 막내 구단으로서 젊은 에너지가 있다는 점 등에서 KT와 '원피스'는 '찰떡궁합'이었다.

이 관계자 역시 "'원피스'라는 대작은 바다, 해양, 젊음과 같은 키워드가 있다. KT가 가지고 있는 막내 구단의 젊은 에너지, 그리고 우승도 했던 경험. 수도권 구단이라는 장점도 있었다. 가장 중요한 건 구단 자체의 니즈가 확실했다는 것이다. 선수들이 원피스를 많이 좋아하더라. 그런 부분이 원작사에 어필이 많이 됐다. 원피스 이야기를 하면 KT 선수들이 가장 호응이 있었다고 하더라"라며 "MZ 세대에 조금 더 오픈되면서 시너지를 내고 싶었는데 KT가 가장 적합한 팀이었던 것 같다"고 말했다.

'원피스 브랜드데이' 첫 날인 7월31일 경기 전 마킹을 위해 줄 서 있는 관중들. 수원=이종서 기자

결과적으로 '대박'이 났다. 스토어 개장 시간 3~4시간 전에도 줄이 가득했다. 오전부터 와서 줄을 선 팬도 있었다. 굿즈도 날개 돋친 듯 팔려나갔다. 구단 역대 최고 매출을 예약했다. 이날 구단 스토어를 방문한 김지성 씨는 이날만 20만원 가까이 썼다고 했다. 김 씨는 "원피스라는 만화를 정말 좋아했다. 그런데 내가 응원하는 KT와 컬래버레이션을 하니 지갑을 열지 않을 수가 없다"고 웃었다.

유니폼을 구매한 한 관중도 "유니폼이 정말 예쁘게 나왔다. 특히 마킹지에 캐릭터가 마음에 쏙 든다"고 말했다.

또한 F&B에도 '원피스'를 녹여 팬들에게 재미를 선사하기도 했다.

선수단의 반응도 뜨거웠다. 선수단 차원에서 원피스 컬래버레이션 슬리브리스 저지를 훈련복으로 입고 싶다는 공식 요청이 나오기도 했다.

'원피스'와 함께 한 KT는 한화와의 주말 3연전을 모두 쓸어담으며 1위 행진을 이어갔다.

이 관계자는 "특정 선수의 유니폼 마킹은 판매 개시 5분 만에 품절이 됐다고 하더라. 담당자로서 흐뭇하다"라며 "원피스는 모두가 좋아하는 애니메이션인데 KT에 좋은 에너지를 줬으면 좋겠다. 또 프로야구의 팬으로서 우리가 가지고 있는 이 IP가 프로야구 시장에서 또 하나의 재미를 줬으면 좋겠다"고 바람을 전했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com