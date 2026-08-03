"이정후는 안팔아" 트레이드 시장 빅마켓 SF, 뜻밖의 선언…이유 이거였네

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[스포츠조선 박상경 기자] 트레이드 마감일 빅마켓으로 꼽히는 샌프란시스코 자이언츠가 이정후를 시장에 내놓지 않은 이유는 무엇일까.

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지난 달까지만 해도 이정후는 이번 트레이드 마감일을 앞두고 타 팀으로 갈 것이라는 예상이 지배적이었다. 내년 시즌을 마친 뒤 옵트아웃을 선언하고 FA시장에 나갈 수 있는 권리 뿐만 아니라 향후 3년 간 7700만달러(약 1099억원)를 내놓아야 하는 계약 조건 등이 이유로 지적됐다. 하지만 버스터 포지 샌프란시스코 단장은 이정후를 시장에 내놓지 않겠다고 선언했다.

미국 스포츠일러스트레이티드(SI)는 3일(한국시각) '샌프란시스코가 트레이드 마감일을 앞두고 이정후를 붙잡은 게 최선의 선택인 이유는'이라는 기사를 내놓았다. SI는 '최근까지만 해도 이정후는 유력한 트레이드 후보로 거론됐다. 하지만 포지 단장은 이정후를 트레이드 불가 선수로 분류했다. 이는 에이스인 로건 웹, 떠오르는 강타자 브라이스 엘드리지와 같은 대우'라며 '이정후 본인과 샌프란시스코 팬 모두에게 좋은 시나리오'라고 소개했다.

이정후는 3일까지 타율 0.298, 6홈런 40타점을 기록 중이다. 올 시즌을 앞두고 중견수에서 우익수로 포지션을 바꾼 뒤 수비 면에서도 안정적인 면모를 갖췄다는 평가. 뛰어난 주루 플레이도 돋보인다.

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SI는 '이정후의 수비가 최고 수준은 아니다. 스피드 역시 평균 수준'이라면서도 '노련한 플레이로 추가 진루를 하고, 실책도 적어 혼란스러운 샌프란시스코의 든든한 버팀목이 되어 주고 있다'고 평가했다.

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기록으로 드러나지 않는 가치에도 주목했다. SI는 '이정후의 경기에 임하는 태도나 매너는 통계로 수치화하기 어려운 부분'이라며 '그는 떠들썩한 선수는 아니지만 유쾌하고 카리스마가 넘친다. 종종 적절한 타이밍에 농담을 던지거나 유머 감각을 보여주기도 한다. 이런 자세 때문에 구단, 팬으로부터 사랑을 받고 있다'고 지적했다.

SI는 '이정후는 아직 젊다. 때문에 샌프란시스코에 남아 팀이 육성 중인 수많은 유망주의 리더이자 멘토 역할도 할 수 있다'며 '여러 요인을 고려해 볼 때, (이정후가) 오라클파크에서 자신의 기량을 맘껏 펼치게 하는 게 최선일지도 모른다'고 적었다.

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이정후는 실력 뿐만 아니라 팬 동원력에서도 좋은 평가를 받고 있다. 이정후 영입 후 오라클파크 관중 수익이 증가했다는 관측도 나오고 있다. 실력과 흥행을 모두 책임지는 카드인 이정후를 샌프란시스코가 쉽게 포기하기는 어려웠을 것으로 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com