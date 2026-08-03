10G 타율 0.167인데 계속 선발→'염갈량'의 판단 "올시즌은 그렇게 가야한다" [잠실 포커스]

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 8회말 1사 만루 LG 오지환이 병살타 직후 자책하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. LG 오지환이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] LG 트윈스 염경엽 감독이 길어지는 타선 부진에 대해 아쉬움을 표현했다.

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염 감독은 "4월부터 내가 똑같은 말만 반복하고 있는 것 같다. 계속 '좋아지겠죠'하는데 지금 시즌이 100경기가 넘아가고 있다"고 말했다.

특히 오지환의 부진은 뼈아프다. 오지환은 올 시즌 2할4푼4리, 최근 10경기에서 1할6푼7리다.

"오지환과 박해민은 쉽게 선발에서 빼지 못하는 첫 번째 이유가 단연 '수비'다. 팀 수비의 핵심이다."

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"구본혁이 유격수를 볼 수도 있지만, 어쨌든 구본혁보다도 오지환의 수비 범위가 훨씬 넓다"라고 말한 염 감독은 "박해민과 오지환은 일단 LG 수비의 핵심이고, 적어도 올 시즌까지는 그렇게 팀을 끌고 가야 한다"라고 설명했다.

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유격수와 중견수라는 가장 체력 소모가 크고 막중한 센터라인 수비에서 두 선수가 보여주는 무형의 존재감이 마운드 안정화에 절대적이라는 의미다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 7회말 무사 1루 오지환이 박정현의 땅볼타구를 처리하다 떨어뜨리고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. LG 오지환이 몸에 맞는 볼로 출루하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

박해민은 올 시즌 99경기에 출전해 타율 3할1리, 26도루, 42타점을 기록 중이다. 특히 최근 10경기에서는 타율 4할4푼1리(34타수 15안타) 7타점이라는 맹타를 휘두르며 타선을 이끌고 있다. 무엇보다 99경기를 뛰는 동안 실책이 단 '0개'일 정도로 명불허전의 명품 중견수 수비를 과시하고 있다.

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오지환은 올 시즌 92경기에서 타율 2할4푼4리, 7홈런, 45타점을 기록 중이다. 최근 10경기 타율이 1할6푼7리(36타수 6안타)로 타격 페이스가 다소 떨어져 있지만, 염 감독의 말대로 넓은 수비 범위와 내야진을 총지휘하는 리더십으로 투수들의 어깨를 가볍게 해주고 있다.

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단기전은 물론 길고 긴 페넌트레이스 싸움에서 '센터라인 수비'의 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없다. 타격 컨디션은 계절과 체력에 따라 올라오고 내릴 수 있지만, 박해민과 오지환이 담보하는 압도적인 수비 범위와 안정감은 상대의 1점을 억제하는 가장 확실한 무기다.

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 5회말 오지환이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

고재완 기자 star77@sportschosun.com