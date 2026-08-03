"야구라는 놈은 진짜 나쁜 놈"…FA로 느끼는 책임감 "솔직히 잠드는 것도 힘들 지경" [잠실 포커스]

고재완 기자 star77@sportschosun.com

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 4회말 무사 2, 3루 박찬호가 2타점 2루타를 친 후 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "야구라는 놈은 정말 나쁜 놈 같아요."

결정적인 순간마다 터지는 적시타와 그라운드를 뒤흔드는 거침없는 발야구. 두산 베어스의 내야 살림꾼 박찬호가 LG 트윈스와의 라이벌전을 완승을 이끈 뒤, 특유의 솔직담백한 입담과 함께 베테랑으로서 느끼는 중압감, 그리고 후배들을 향한 깊은 애정을 털어놨다.

박찬호는 지난 2일 서울 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스와의 맞대결에서 2루타 포함 멀티 타점과 릴레이 도루를 폭발시키며 팀의 8대3 대승을 견인했다.

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박찬호는 "그동안 LG전 열세였기 때문에 선수들이 이기고자 하는 마음이 정말 컸다"라며 "수비만 하라고 저를 불러준 건 아닐 텐데, 중요한 찬스에서 자꾸 무너질 때면 진짜 미쳐버릴 것 같았다. 야구가 진짜 쉽지 않다"라고 솔직한 속내를 고백했다.

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이어 "자신감이 넘칠 때는 이상하게 찬스가 안 오고, '어떤 공도 못 치겠다' 싶을 때 꼭 찬스가 걸린다. 야구는 참 나쁜 놈 같다"라며 "오늘 찬스에서 짐을 조금이나마 덜긴 했지만, 그동안 못 해준 게 너무 마음에 걸린다"라고 덧붙였다.

박찬호가 선보인 센스 넘치는 도루 작전에 대해서 그는 공을 전력분석팀과 코칭스태프에게 돌렸다. 이날 박찬호는 7-3으로 앞서던 8회 1사 후 볼넷으로 출루해 김대한 타석 때 연속 2개의 도루를 성공시키며 3루까지 갔다. 이어 김대한의 우익수 희생플라이 때 홈을 밟아 8대3 대승의 마침표를 찍었다.

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박찬호는 "내 도루는 전적으로 전력분석관과 주루 코치가 만들어 주신 것이다. 나는 그냥 하라는 대로 할 뿐이다. 스피드로만 뛰는 선수가 아니기 때문에 정보와 확신이 없으면 잘 죽는다"라며 겸손해했다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회말 두산 박찬호가 안타를 날린 뒤 2루를 노렸지만 삼성 류지혁에게 태그 당하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 9회초 2사 2루 두산 박찬호가 내야 안타 후 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

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어느덧 치열해진 순위 싸움과 후반기 중압감 속에 박찬호는 베테랑이 되가면서 느끼는 솔직한 부담감도 털어놨다. 그는 "시즌이 이맘 때쯤 되면 순위 싸움이 치열해지면서 몸도 몸이지만 정신적으로 정말 힘들어진다. 솔직히 잠드는 것도 힘들 지경"이라며 "FA로 이적해서 느끼는 책임감도 있겠지만, 이전에도 이 시기는 늘 힘들었던 것 같다"라고 되짚었다.

그러면서 "이제부터는 진짜 한 경기 싸움이다. 팀 성적이 너무 중요한 만큼 한 경기 한 경기에 갖고 있는 모든 체력을 다 쏟아붓자고 강조했는데, 동료들이 잘 따라줘서 고마울 뿐"이라며 팀 퍼스트 정신을 내비쳤다.

내야 실책과 투수 자책점의 관계에 대해서도 독특한 철학을 내비쳤다. "옆으로 잡으려다 애매하게 안타 만들어 주느니, 차라리 정면에서 확실히 포구하려다 에러가 나오는 게 투수 자책점 안 올라가고 낫다. 내 개인 에러 하나 피하겠다고 어설프게 몸 틀다 안타 주면 투수 성적이 깨진다. 투수를 지켜주는 게 내야수의 책임감"이라고 소신을 밝혔다.

박재만 기자 pjm@sportschosun.com

수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

고재완 기자 star77@sportschosun.com