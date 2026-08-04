AG 향한 한·일 양국의 엇갈린 시선, 32년 만의 日 개최가 변수? 사무라이 재팬은 어떻게 달라질까[무로이칼럼]

지난 항저우 아시안게임의 일본대표팀=무로이 마사야/2023.9.26/

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이 대회가 가까워질 때 마다 한국의 야구인이나 미디어 관계자들에게서 늘 같은 질문을 받고 같은 설명을 하고 있다.

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그 대회는 아시안게임이다. 질문은 아시안게임에 임하는 일본의 자세다. 매번 설명이 필요할 만큼 아시안게임에 대한 한국과 일본의 시선이나 상황은 다르다.

한국에서는 아시안게임의 존재감이 크다. 야구경기에 프로 주전 선수가 참가하고, 야구 뿐 아니라 모든 경기의 병역 미필 선수에게 병역 특례가 걸려 있다. 국민들의 관심도 높다.

반면, 일본은 아시안게임에 출전하는 선수들에 있어서 영광스러운 무대이기도 하지만 국민들의 관심은 별로 높지 않다. 프로 선수가 참가하지 않는 것도 그 이유 중 하나다.

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일본대표팀은 2010년 광저우 대회까지 대학야구와 실업야구에서 선수를 선발하고 팀을 구성했다.

6일 중국 항저우 샤오싱 야구장에서 열린 항저우아시안게임 야구대표팀 슈퍼라운드 중국전. 경기를 준비하고 있는 류중일 감독. 항저우(중국)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.10.06/

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2013년부터는 변화가 생겼다. 일본은 프로와 아마추어를 통합한 대표팀 조직인 '사무라이 재팬'의 운영을 시작한 이 후 2014년 인천 대회부터 아시안게임의 일본 대표팀은 실업팀 선수 만으로 구성하게 됐다.

일본의 실업 선수에 대해 한국에서는 '일하면서 야구를 하는 직장인'이라는 인식을 갖고 있는 사람들이 적지 않다. 그런데 명문 대기업팀 선수의 경우 생활 자체는 프로 선수와 큰 차이가 없다. 기업이 보유하고 있는 시설도 전용야구장과 실내 연습장, 합숙소 등 프로구단과 손색이 없을 정도다.

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그렇다고 해서 대표팀이 일본 실업야구 최고의 선수들로 구성되는 것은 아니다.

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일본의 실업야구는 전국 대회에 진출하기 위한 지역 경기는 있지만 전국적인 리그전은 없다. 통합 랭킹도 없다. 단순한 성적 비교 자체가 어렵고 선발 기준도 애매할 수밖에 없는 구조라고 할 수 있다. 또 프로 드래프트 지명이 유력 선수가 꼭 대표팀에 합류하는 것도 아니다. 본인이나 회사 사정, 활동 시기가 팀마다 다르다는 점 등 여러가지 이유가 있다.

앞서 일본에서는 아시안게임에 대한 관심이 높지 않다고 했다. 하지만 이번 대회는 조금 다를 수도 있다. 32년 만에 일본에서 열리기 때문이다. 개최지는 나고야시를 중심으로 한 아이치현. 그 곳에서 대회가 열리는 것은 야구 경기에도 적지 않는 영향을 미칠 수 있다.

5일 중국 항저우 샤오싱 야구장에서 열린 항저우아시안게임 야구대표팀 슈퍼라운드 일본과 경기. 투구하고 있는 일본 가오 슈이치로. 항저우(중국)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.10.05/

아이치현에는 세계적인 대기업의 본사가 있다. 토요타 자동차다. 토요타 자동차는 아시안게임의 최고 스폰서(프레스티지 파트너)로 아시안게임 조직위와 파트너십 계약을 체결했다. 금액은 22억 엔 규모(약 201억원) .

이번 아시안게임 일본 실업야구 대표팀 24명의 선수 중 7명이 토요타 자동차 소속이다. 선발된 선수들은 모두 유능한 선수들이지만 선수단 전체의 3분의 1 가까이 같은 팀에서 배출됐다는 점은 이례적인 일이다. 2023년 항저우 대회 슈퍼라운드에서 한국전에 선발 등판해 호투한 투수 가요 슈이치로도 토요타 자동차 소속이다. 가요는 대표팀에서 두 번째로 나이가 많은 31세가 됐다.

일본 실업야구의 가장 규모가 크고 중요한 전국 대회인 도시대항야구가 8월 26일부터 9월 6일까지 도쿄돔에서 열린다. 대표팀 합숙 훈련은 9월 16일부터 3일 간 실시되고, 아시안게임 야구경기는 9월 21일에 개막한다.

<무로이 마사야 일본어판 한국프로야구 가이드북 저자>