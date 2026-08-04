와 승률 0.923 실화? 1위 질주 시작…PS 탈락 아픔은 잊어라! 완벽한 부활 어떻게 완성했나

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 7회초 1사 1,3루 두산 박찬호를 병살 처리한 KT 야수들이 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] 작년의 아픔을 털어내기 위한 노력. KT 위즈가 다시 한 번 정상을 향한 힘찬 걸음을 옮기기 시작했다.

Advertisement

지난해 KT는 가을야구 진출에 실패했다. 2020년부터 5년 연속 포스트시즌 진출에 성공한 KT는 지난해 정규시즌을 6위로 마쳤다. 0.5경기 차가 뼈아팠다.

그룹의 관심과 지원 속에서 날을 갈며 시즌을 준비했다. '명예회복'을 위해 투자를 아끼지 않았다. KT는 FA 시장에 그 어느 때보다 적극적으로 나섰다.

확실하게 팀에 필요한 부분을 분석했고, 필요한 순간 확실하게 지갑을 열었다.

Advertisement

최원준을 영입하면서 외야수 보강을 했다. 최원준은 전반기 타율 3할4푼8리로 리드오프로서 역할을 완벽하게 수행했다.

Advertisement

'베테랑' 김현수까지 영입했다. 김현수는 LG 트윈스에서 정신적 지주로 팀 컬러를 '원팀'으로 바꿨다는 평가를 받았다. KT에서도 김현수는 중심이 됐다. 경기 막바지까지 집중하지 않은 모습이 있으면 불호령이 떨어졌다. 김현수는 "후반으로 가면서 집중을 하자고 항상 이야기한다"라며 "어릴 때부터 아슬아슬한 상황을 많이 겪었다. 그런 상황을 처음부터 안 만들기 위해서는 준비를 해야한다고 생각한다"고 이야기했다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 5회 역전 득점에 성공한 KT 최원준을 반기고 있는 이강철 감독. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

포수 한승택까지 데리고 왔다. 내부 FA 장성우까지 단속에 성공하면서 안방 뎁스를 확실하게 두텁게 했다. 올 시즌 영입한 외부 FA 3명이 모두 효자 노릇을 톡톡히 했다.

Advertisement

강백호를 보냈지만, 최원준 안현빈 김현수, 힐리어드 등이 배치된 KT의 타선은 여전히 빈틈이 없었다. 팀 타율 1위를 달리며 10개 구단 중 가장 짜임새 있는 모습을 보여줬다.

Advertisement

외국인 선수도 적기에 바꿨다. 케일럽 보쉴리가 11경기에서 7승3패 평균자책점 3.16으로 좋은 모습을 보여줬지만, 어깨 부상이 생겼다. 지난해 NC에서 뛰었던 로건을 영입했다. 로건은 안정적인 경기력을 보여주면서 정식 선수 자리까지 꿰찼다. 7경기에서 3승1패 평균자책점 3.08로 에이스 못지 않은 활약을 펼쳤다.

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. KT 선발투수 로건이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 7회초 1사 1,3루 두산 박찬호를 병살 처리한 KT 스기모토가 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

아시아쿼터 영입도 성공으로 돌아가는 분위기다. 스기모토 코우키는 51경기에서 1승2패 17홀드 평균자책점 4.78을 기록했다. 전반기 42경기에서 1승2패 평균자책점 5.44로 부진했지만, 후반기 9경기에서 8홀드 평균자책점 1.86을 기록했다. 제춘모 투수코치와 꾸준하게 KBO리그 적응을 위해 노력한게 빛을 봤다. 이 감독은 "마법사의 팀 아닌가"라며 선수의 반등을 반겼다.

꾸준하게 선두 경쟁을 펼치던 KT는 8월 시작과 함께 1위로 올라섰다. 6연승을 달리며 한 주간 경기를 모두 잡았다. 3일까지 KT는 12승1무1패를 기록하며 후반기 승률 9할2푼3리를 기록했다. 10개 구단 중 압도적 1위다. 2021년 이후 두 번째 정상을 바라볼 수 있게 됐다.

후반기 KT의 카드는 하나 더 준비돼 있다. 올 시즌 18경기에서 7승5패 평균자책점 4.88을 기록한 맷 사우어를 보내고 데이비스 대니엘을 영입했다. 이강철 KT 감독은 "'짝퉁 매덕스'라고 하더라"고 기대를 보였다. 대니엘은 주말 롯데 자이언츠에 데뷔전을 치를 예정이다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com