무려 '0.409'인데…부상 없이 사라진 원태인·양창섭·외인 듀오의 '단짝', 1위 재탈환 노리는 삼성의 진짜 계산법

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 선발 보스, 포수 강민호가 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[스포츠조선 정현석 기자]KT 위즈에 1위 자리를 내주고 2위로 내려앉은 삼성 라이온즈가 큰 결단을 내렸다. 팀의 '절대적 안방마님' 강민호 없이 한주를 치르기로 했다.

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삼성은 3일 경기가 없는 월요일을 기해 포수 강민호와 외야수 김헌곤 등 베테랑 두 야수를 1군 엔트리에서 제외했다. 부상이 아닌 '체력 안배 및 팀 분위기 환기' 차원의 결정이다.

강민호의 공백은 단순한 야수 한 명의 부재 그 이상이다. 올 시즌 삼성 선발진과 핵심 투수진 대부분이 강민호의 리드 아래 투구를 이어왔기 때문이다.

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 삼성 원태인, 강민호가 대화를 나누고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

삼성 투수진의 정신적 지주, 베테랑 포수 없이 괜찮을까

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강민호는 올 시즌 삼성의 주축 선발투수들과 오랜 시간 호흡을 맞추며 마운드의 중심을 잡아왔다.

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강민호와 토종 에이스 원태인은 '영혼의 단짝'이다. 강민호의 FA 계약 과정이 길어지자 원태인이 속을 태웠을 정도.

올시즌 동기생 포수 김도환과 호흡을 맞춘 시간이 늘었지만, 여전히 많은 이닝을 강민호와 함께 했다. 경기 중 위기관리 능력과 맞춤형 리드는 원태인이 선발진의 중심을 잡는 데 중요한 역할을 해왔다.

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페덱과 보스 두 새 외인 듀오에게도 강민호의 노련한 리드가 필요했다. KBO 타자들을 가장 잘 아는 편안한 리드로 새 식구들의 연착륙의 조력자로 나섰다.

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올시즌 선발 한자리를 꿰차고 8승1패로 맹활약 중인 양창섭 주전 포수 강민호와의 배터리 출전 비율이 높았다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 최일언 코치, 포수 강민호, 선발 양창섭이 대화를 나누고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

한화→두산 홈 6연전, '홀로서기' 나설 삼성 선발 마운드

강민호가 빠진 열흘 남짓의 기간 동안, 삼성은 당장 이번 주 한화 이글스와 두산 베어스를 상대로 홈 6연전을 치러야 한다.

최근 등판에서 초반 대량 실점으로 살짝 불안감을 노출한 외국인 투수 듀오와 토종 듀오는 강민호 없이 스스로 위기를 극복해야 하는 진짜 시험대에 올랐다. 한편, 최원태가 없는 5선발로 출격할 김백산은 1군 2경기 모두 김도환과 호흡을 맞췄다.

기존의 김도환과 세이브 포수 장승현에 경험 많은 박세혁이 가세해 포수 로테이션에 동참할 전망. 투수들이 포수 리드에만 의존하지 않고 주도적인 경기 운영 능력을 보여줄 수 있을지도 관건이다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 6회 투구를 마치고 강민호와 하이파이브를 나누고 있는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

'재충전 후 복귀' 강민호, 후반기 반격의 키플레이어 될까

부상이 아닌 이유로 말소된 강민호는 말소 기한인 열흘을 채우는 대로 돌아올 전망.

강민호는 7월 한 달간 타율 0.409, 3홈런, 15타점을 기록하며 타격에서 눈부신 활약을 펼쳤다.

체력적 부담이 큰 포수 포지션 특성상 1년 중 가장 더운 8월 초 혹서기 열흘간의 말소는 남은 시즌과 가을야구를 앞두고 에너지를 충전할 기회다. 상대 허를 찌를 볼 배합 패턴 등도 재정비할 수 있는 시간이 될 전망이다.

4명의 주축 선발이 강민호 없는 한 주를 무사히 잘 넘긴다면 향후 삼성은 마운드 운용에 더 큰 탄력을 받을 전망. KT 위즈와의 치열한 선두 싸움의 분수령이 될 중요한 한 주가 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com