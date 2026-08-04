1회에만 43구 6실점 악몽, 박진만 감독이 교체 안한 진짜 이유...사생결단 왕옌청과의 리셋 맞대결

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 포수 강민호와 선발 양창섭이 대화를 나누고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 올시즌 최고 히트상품이자 '후반기 1선발' 양창섭이 시즌 첫 패의 아쉬움을 뒤로 하고 다시 마운드에 오른다.

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삼성은 4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 한화 이글스와의 주중 첫 경기에 양창섭을 선발 투수로 예고했다. 한화의 대만 출신 좌완 선발 왕옌청이란 양 팀 대표 '히트상품' 간의 흥미로운 선발 맞대결이다.

1회 43구 6실점 충격 극복, '5이닝 52구'로 증명한 1선발의 품격

양창섭은 지난달 29일 대구 KIA 타이거즈전에서 6이닝 12안타 2볼넷 4탈삼진 6실점으로 팀의 4대9 패배와 함께 8연승 후 시즌 첫 패(8승1패)를 떠안았다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 양창섭이 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

결과만 놓고 보면 아쉬움이 남지만, 내용을 자세히 들여다보면 박수를 받을 만한 경기였다.

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양창섭이 왜 박진만 감독으로부터 '후반기 1선발'이라는 극찬을 받는지 알 수 있었던 책임감 강한 투구내용이었다.

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양창섭은 거세게 몰아친 KIA 타선을 맞아 1회에 흔들렸다.

1회초에만 43구를 던지며 8안타 1볼넷으로 6실점 했다. 코스 좋은 땅볼 안타가 내야 빈 곳으로 절묘하게 빠져나갔고, 2루수를 포함, 수비진의 판단 미스까지 살짝 겹치는 불운으로 실점이 늘었다. 전날 KIA 올러 처럼 1이닝 만에 조기강판 될 수 있었던 상황이었지만, 양창섭은 실망스러운 상황 속에서도 끝까지 선발투수로서의 책임을 다했다.

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2회부터 마운드에 오른 양창섭은 6회까지 단 52구로 5이닝을 4안타 무실점으로 완벽히 틀어막았다. 불펜 소모를 최소화 하며 책임 이닝을 소화하는 '진정한 선발 투수'로서의 면모를 유감없이 발휘했다.

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성이 롯데에 4-1로 승리했다. 경기 종료 후 박진만 감독과 하이파이브를 나누고 있는 양창섭. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

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박진만 감독의 굳건한 신뢰 "1회 마치고 바꿀 생각 전혀 없었다"

삼성 박진만 감독 역시 양창섭이 보여준 책임감에 아낌없는 찬사와 신뢰를 보냈다. 박 감독은 다음 날인 30일 1회 내야진 수비에 대한 아쉬움을 언급하면서도, 양창섭의 책임감은 높게 평가했다.

"1회를 마치고 교체할 생각은 전혀 없었다"고 말한 박 감독은 "수요일 경기부터 불펜 투수들을 그렇게 혹사시킬 수는 없다. 그런 상황에서 창섭이가 2회부터 6회까지 역할을 너무나 잘해줬다. 추격할 수 있는 분위기를 만들어줬을 뿐 아니라 불펜이 힘을 비축할 수 있는 시간을 벌어줬다. 그동안 후반기 1선발 다운 모습을 계속 보여줬기 때문에 매를 한번 맞았다고 생각한다. 이제 다음 경기가 더 중요하다"고 단언했다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

'연승 부담' 털어낸 첫 패, 한화전서 다시 시작할 공격적 피칭

8연승 달성 후 첫 패배를 기록했지만, 오히려 '무패 행진'에 부담감을 털어내고 홀가분하게 리셋할 수 있는 계기가 됐다.

현재 삼성은 새 외국인 투수 듀오 페덱과 보스가 최근 등판에서 나란히 초반 대량 실점을 허용하며 다소 불안한 모습을 노출했다. 안방마님 강민호마저 3일 1군 엔트리에서 제외된 상황.

선두 KT 위즈에게 선두를 내준 터라 엄습한 위기의식 속 한화→두산과의 홈 6연전을 치른다. 첫 단추를 꿸 양창섭의 어깨가 그 어느 때보다 무겁다. 한화 선발 왕옌청도 팀의 3연패 탈출을 위해 배수의 진을 치고 나설 전망.

KIA전 1회 악몽을 딛고 5이닝 무실점 반전을 만들어냈던 양창섭이 한화 타선을 상대로 '후반기 1선발'의 위용을 과시하며 한주의 시작을 산뜻하게 끊어줄 수 있을까. 올시즌 선두 싸움의 분수령이 될 수 있는 중요한 경기다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com