"2군서 투수 볼배합 공부 좀 해라" 주축 외국인 타자 첫 1군 말소, 변명할 수 없는 팩트=득점권 타율 0.182-29타점[민창기의 일본야구]

요미우리 외국인 외야수 캐비지가 입단 2년년차에 처음으로 2군행 통보를 받았다. 캐비지는 지난 주말 요코하마와 3연전에서 7타수 무안타에 그쳤다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

캐비지는 득점권 찬스에서 약했다. 지난해에 이어 올해도 득점권에 주자를 두고 1할대 타율을 기록 중이다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

캐비지는 지난해 17홈런-51타점을 기록하고 재계약에 성공했다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

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외국인 타자가 91경기에 출전해 '29타점'을 기록했다. 중심타선에서 해결을 해줘야 하는데, 득점권 타율이 0.182(66타수 12안타)다.

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요미우리 자이언츠의 하시가미 히데키 감독(61)이 마침내 칼을 뽑았다. 2년차 주축 외야수 트레이 캐비지(29)를 2군으로 내렸다. 하시가미 감독은 "가능하다면 빨리 올리고 싶다"고 했지만, 재조정 기한이 미정인 무기한 강등이다. 대졸 루키 미나미가와 가쿠토가 1군에 합류한다.

2일 요코하마 베이스타즈와 도쿄돔 홈경기. 캐비지는 1-2로 뒤진 7회말 투수 타석에 대타로 들어가 2루수 땅볼로 아웃됐다. 요코하마와 3연전에서 '7타수 무안타'에 그쳤다. 볼넷으로 딱 1번 출루했다. 병살타도 나왔다.

1일 경기가 치명타가 됐다. 7-8로 뒤진 8회말 무사 2,3루 찬스에서 헛스윙 삼진을 당했다. 0-8로 끌려가던 요미우리가 7회말 7점을 뽑아 1점차로 따라붙은 상황에서 벌어진 일이다. 캐비지가 한방을 쳤다면 흐름을 바꿀 수 있었다. 요미우리는 무서운 뒷심을 보여주고도 7대8로 졌다.

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하시가미 감독은 일시적인 컨디션 난조 때문에 1군 등록 말소를 결정한 게 아니라고 했다. "그에게 바라는 건 타점이다"라며 "일본 투수들의 볼배합에 대해 공부하라"라고 했다. 2년차인데도 개선해야할 과제를 극복하지 못했다고 덧붙였다. 이 부분을 선수 본인에게 충분히 설명했다고 말했다.

올시즌 요미우리에 입단한 달벡을 4번 타자로 안착했다. 팀내 홈런-타점 1위를 달리고 있다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

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캐비지 입장에선 자존심이 상할법한 매서운 질타다. 성적이 현실을 적나라하게 보여주니 할 말이 없다.

올시즌 타율 0.239(310타수 74안타)-13홈런-29타점을 기록했다. 팀 내 홈런-타점 2위고, 안타 3위다. 경기수, 홈런에 비해 타점이 적다. 지난 7월은 '2타점'을 내고 끝났다. 파워는 좋아보이지만 문제는 영양가다. 타율 0.267-17홈런-51타점을 올린 지난해에도 득점권 타율은 0.177에 그쳤다.

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입단한 후 첫 2군행. 특별 대우는 없다.

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올해 합류한 내야수 바비 달벡(31)과 비교된다. 달벡은 92경기에 출전해 타율 0.263-17홈런-57타점을 기록 중이다. 센트럴리그 타율 7위, 홈런 공동 3위, 타점 4위다. 물론 홈런-타점 모두 팀 내 1위다. 찬스에서 좋았다. 득점권에 주자를 두고 타율 0.278(90타수 26안타)를 기록했다.

선두 경쟁이 뜨거운 후반기. 요미우리는 한신 타이거즈와 공동 1위로 전반기를 마쳤다. 후반기 첫 3연전에서 요코하마에 1승2패로 밀려 2위로 내려앉았다. 2경기를 1점차로 내준 게 뼈아팠다. 한신이 야쿠르트 스왈로즈와 3연전을 쓸어 담아 승차가 2경기가 됐다.

격차가 더 벌어지면 따라잡기 어렵다. 팀을 재정비해야 하는 시점에서 하시가미 감독이 승부수를 던진 셈이다.

요미우리는 한신과 치열한 1위 경쟁 중이다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

캐비지를 1군에서 다시 볼 수 있을까. 먼저 2군 리그에서 달라졌다는 걸 보여줘야 한다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com