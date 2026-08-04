LG 최초 100승 눈앞인데…'퍼펙트 투수' 빅리거 특강, 첫 수강생 등록! 임찬규의 배움은 끝이 없다

24일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 6회 동료들 호수비에 미소 짓는 LG 임찬규. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.24/

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 3회말 투구를 마친 카라스코가 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

사진=임찬규 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] "빅리그에서만 17년 뛰었다. 서로를 존중하는 LG 트윈스의 팀문화가 마음에 든다. 어린 투수들에게 내가 가르쳐줄 부분도 있을 것이다."

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한국 무대 데뷔전에서 7이닝 퍼펙트를 기록했다. 아직 투구수나 컨디션 면에서 100%가 아닌 점이 너무 아쉬울 만큼 완벽한 투구였다.

LG 트윈스 카를로스 카라스코가 후반기로 접어든 KBO리그의 '태풍의 눈'이 될 수 있을까. 추락하는 LG에게 확실한 '믿을 구석'이 생겼다. 직구도, 변화구도 예사롭지 않다. 마운드 위에서의 경기 운영이나 멘털 관리도 인상적이다.

그리고 LG 선수단과의 첫 인사 때부터 카라스코가 강조했던 것. 프로에 입문한지 23년, 빅리그에서만 17년을 뛰면서 익힌 다양한 노하우를 LG 투수들에게 전하고 싶다는 이야기였다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 6회말을 무실점으로 마친 카라스코가 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

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카라스코는 올해 불펜일지언정 빅리그 애틀랜타 브레이브스에서 계속 뛰고 있었다. 그가 잘 알지도 못하는 한국에 오기까지, LG 구단의 적극적인 설득이 큰 역할을 했다. 이 과정에서 카라스코가 한국 선수들과의 소통에 대해 여러가지로 고민한 흔적이 엿보인다.

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그런데 첫 수강생은 조금 뜻밖의 인물이었다. 다름아닌 LG의 토종 에이스, 올해 데뷔 16년차의 임찬규다.

임찬규는 3일 자신의 SNS에 '빅리거 레슨'이란 글과 함께 사진과 영상을 올렸다. 임찬규의 불펜 피칭을 마치 투수코치처럼 뒤에서 주의깊게 지켜보는 카라스코, 그리고 그를 돌아보며 환하게 웃는 임찬규의 모습이 담겼다.

사진=임찬규 SNS

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임찬규는 최근 3시즌(2023~2025) 동안 35승을 올려 원태인(34승) 곽빈(32승) 등을 제치고 리그 최다승을 기록했다. LG 구단 역사상 최다 탈삼진(1172개), 최다 선발등판(252경기, 이상 진행중) 기록을 보유한 현재진행형 레전드다.

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프로 통산 96승을 기록중인 임찬규가 4승을 더 추가할 경우, LG 역대 최초 100승 투수가 된다. 프랜차이즈 최다승 투수인 '노송' 김용수의 경우 통산 126승 중 MBC 청룡 시절 27승, LG에서 99승을 기록한 바 있다.

카라스코는 직구와 슬라이더 외에 체인지업과 커브, 싱커를 던진다. 특히 뚝 떨어지는 체인지업은 전성기 시절부터 주무기였다.

임찬규의 주무기 역시 체인지업이다. 올해 34세인 임찬규는 '롱런'을 위해 많은 고민을 해왔다. 올시즌에는 전보다 한결 빠른 체인지업을 장착, 타자를 흔들기 위한 구종 다변화와 완성도 향상을 위해 노력하고 있다.

24일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 4회말 2사 1, 2루. 김기연을 삼진으로 처리하고 실점 위기를 넘긴 LG 임찬규. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.24/

시즌 10승을 달성하긴 했지만, 4.53의 평균자책점은 리그내 규정이닝을 채운 선발투수 20명중 최하위권이다. 토다 나츠키(NC 다이노스)가 5.23으로 꼴찌, 퇴출된 맷 사우어(전 KT 위즈)가 4.88, 바로 그 위가 임찬규와 톨허스트다. LG 에이스 입장에선 자존심이 상하는 대목.

필요하다면 후배에게도 찾아가 고개 숙이고 배우겠다는 임찬규다. 하물며 메이저리거 112승의 레전드급 베테랑, 나이도 경력도 압도적인 만큼 한수 배움을 청하지 못할 이유가 없다.

카라스코와의 만남이 임찬규에게 또한번 도약하기 위한 발판이 될 수 있을까. 후반기 들어 무려 3승1무11패, 10개 구단 중 꼴찌를 기중인 LG는 다시 날아오를 수 있을까.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com