"정후, 잘 있어" 팀내 타율 1위도 내보냈다...SF, 트레이드 마감일 '광폭행보'

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 이정후의 소속팀 샌프란시스코 자이언츠가 트레이드 마감일 광폭 행보를 펼쳤다.

Advertisement

MLB닷컴에 따르면, 샌프란시스코는 3일에만 4건의 트레이드를 성사시켰다. 이 중에는 팀내 타율 1위(0.324)인 루이스 아라에즈, 10승 투수 로비 레이도 포함됐다. 반대급부는 대부분 타 팀 상위권 유망주였다. 올 시즌 포스트시즌 진출 가능성이 희박해지면서 샌프란시스코가 주전급 선수를 정리하고 유망주 위주의 로스터로 재편해 반등을 노릴 것이라는 예상대로 흘러갔다.

첫 트레이드는 보스턴 레드삭스와의 1대1 딜이다. 좌완 불펜 에릭 밀러와 마이너 외야수 카를로스 구티에레즈를 내주는 대신 2021년 드래프트 4순위로 지명됐던 2루수 마르셀로 마이어를 받는 거래가 성사됐다. 밀러는 올 시즌 38경기 32⅔이닝 평균자책점 2.76을 기록 중이었다. 볼넷 22개를 내줬으나 삼진 45개를 잡는 등 준수한 활약을 펼친 바 있다. 마이어는 현재 왼쪽 척골 피로 골절로 부상자 명단(IL)에 올라 있다.

AP연합뉴스

다음 거래 상대는 뉴욕 양키스였다. 외야수 엘리엇 라모스를 내주는 대가로 양키스 유망주 순위 5위인 좌완 선발 헨리 라레인, 13위이자 제프 켄트의 아들인 유격수 케이든 켄트를 영입했다. 라모스는 올 시즌 74경기 타율 0.264, 9홈런 34타점, OPS(출루율+장타율) 0.728이었다. 라레인은 올 시즌 싱글A에서 15경기 선발 등판해 4승1패, 평균자책점 2.77이었다. 켄트는 현재 하이싱글A에서 타율 0.302다. 텍사스 레인저스와의 원정 경기 직전 트레이드 소식을 접한 라모스는 "양키스는 푸에르토리코 출신이라면 누구나 알고, 꿈꾸는 구단이다. 그들이 나를 데려간다면 나를 원했다는 뜻 아닌가. 영광스럽다"고 말했다.

Advertisement

샌디에이고 파드리스와의 거래가 이뤄졌다. 토론토 블루제이스 시절 2021 아메리칸리그 사이영상 수상자이자 올 시즌 22경기 평균자책점 3.08을 기록 중이던 좌완 로비 레이에 현금을 얹는 조건으로 샌디에이고 유망주인 우완 투수 미겔 멘데스, 유격수 조니엘 에르난데스를 받았다.

Advertisement

마지막 거래 상대는 필라델피아 필리스였다. 아라에즈와 우완 투수 케일럽 킬리안을 내주고 우완 유망주 라몬 마르케스, 마티 게어를 받기로 했다. 올 시즌을 끝으로 FA자격을 얻는 아라에즈는 이번 트레이드 마감일을 앞두고 샌프란시스코가 내놓을 수 있는 최고의 트레이드 카드로 꼽힌 바 있다. 필라델피아는 아라에즈를 영입하고 기존 1루수였던 브라이스 하퍼를 우익수로 보내기로 했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com