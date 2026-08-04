롯데가 만든 역수출 신화 레일리, 38세에도 러브콜…필라델피아 유니폼 입는다

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 브룩스 레일리(38)가 필라델피아 필리스에서 메이저리그 커리어를 이어간다.

Advertisement

뉴욕 메츠 소속이었던 레일리는 3일(한국시각) 2대1 트레이드로 필라델피아 유니폼을 입게 됐다. 메츠가 레일리를 내주는 대가로 필라델피아 유망주 2명을 받는 조건. 이로써 레일리는 4시즌 간 뛰었던 메츠를 떠나 필라델피아에서 새출발 하게 됐다.

2009 신인 드래프트에서 시카고 컵스에 지명된 레일리는 2012년 빅리그에 콜업돼 5경기에 나섰으나 1승2패, 평균자책점 8.14에 그쳤다. 이듬해에도 9경기에 나섰다가 지명할당돼 미네소타 트윈스, LA 에인절스를 전전했다. 당시 대부분의 커리어를 마이너리그에서 쌓았다.

레일리는 2015시즌을 앞두고 KBO리그 롯데 자이언츠 유니폼을 입었다. 2019시즌까지 5시즌을 뛰면서 모두 170이닝 이상을 소화한 그는 통산 152경기 48승(53패)에 그쳤다. 그러나 2017년을 제외하면 부진한 모습을 보였던 롯데의 팀 성적이 저조한 승수의 원인으로 꼽힌 바 있다.

스포츠조선DB

스포츠조선DB

Advertisement

2020시즌을 앞두고 신시내티 레즈와 마이너 계약을 맺은 레일리는 부진한 모습을 보이다 방출됐지만, 웨이버클레임을 건 휴스턴 애스트로스에서 반등에 성공하면서 포스트시즌 진출에 일조했다. 이듬해 휴스턴과 재계약에 성공했고, 2승3패2세이브10홀드, 평균자책점 4.78을 기록하면서 2년 연속 포스트시즌 엔트리에 이름을 올렸다.

Advertisement

2022시즌을 앞두고 FA자격을 얻은 레일리는 탬파베이 레이스와 2년 1000만달러 계약을 맺었다. 그해 1승2패6세이브25홀드, 평균자책점 2.68로 핵심 불펜 역할을 맡았다. 이듬해 뉴욕 메츠로 트레이드된 레일리는 1승2패3세이브25홀드, 평균자책점 2.80으로 좋은 활약을 펼쳤으나, 이듬해 팔꿈치 염좌로 부상자 명단에 오른 뒤 토미존 수술을 받으면서 일찌감치 시즌을 접었다. 지난해 복귀해 30경기 3승1패10홀드, 평균자책점 2.45로 재기에 성공했고, 올 시즌 현재까지 41⅓이닝 5승5패, 평균자책점 1.96을 기록 중이다.

AP연합뉴스

박상경 기자 ppark@sportschosun.com