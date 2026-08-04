꿩 대신 닭? "메이는 스쿠벌이 아니야", '4관왕 미즈' 짝 못찾은 밀워키, 하필 LAD 유망주 출신 영입

밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키가 지난 3일(한국시각) LA 에인절스와의 원정경기에 등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]밀워키 브루어스는 3일(이하 한국시각) 현재 69승42패(승률 0.622)를 마크, 양 리그를 통틀어 1위를 달리고 있다. 지난해 99승65패로 양 리그 통합 정규시즌 1위에 올랐던 밀워키가 올해도 마라톤 레이스의 강자로 군림하고 있는 것이다.

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2023년 이후 4년 연속 내셔널리그(NL) 중부지구 우승도 유력하다. 2위 시카고 컵스와의 승차가 6.5게임으로 팬그래프스가 제시한 밀워키의 포스트시즌 진출 확률은 99.8%, 디비전시리즈에 직행하는 클린치 바이(Clinch Bye) 확률은 57.6%에 이른다.

그러나 밀워키의 시선은 거기에 머물지 않는다. NL 챔피언으로 월드시리즈에 오르는 게 목표다. 1969년 창단한 밀워키는 아직 월드시리즈 우승 기록이 없다. 유일하게 월드시리즈에 진출해 준우승을 차지한 1982년이 역대 최고 시즌으로 남아 있다. 44년 전의 일이다.

올해만큼 우승이 간절한 적도 없다. 2년 연속 NL 정규시즌 최강자라면 반드시 도전해야 할 무대가 월드시리즈다. 이번 트레이드 시장에서 '최대어' 태릭 스쿠벌을 영입하려 했던 이유다.

LA 다저스로 트레이드된 태릭 스쿠벌이 선수단에 합류한 3일(한국시각) 보스턴 레드삭스전을 관전하던 중 더그아웃에서 미소를 지어보이고 있다. AFP연합뉴스

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그러나 디트로이트 타이거스는 LA 다저스의 손을 잡았다.

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다저스는 MLB파이프라인 유망주 랭킹 25위 외야수 자이히어 호프, 68위 우완투수 리버 라이언, 그리고 팀내 랭킹 17위인 우완 브래디 스미스를 디트로이트에 내줬다. 디트로이트는 당초 랭킹 5위 외야수 호수에 데폴라를 요구했지만, 다저스는 그를 비롯한 최정상급 유망주들을 모두 지키면서 스쿠벌을 품에 안는데 성공했다.

그렇다면 밀워키가 내민 트레이드 패키지가 다저스에 미치지 못했다는 얘기가 된다. 밀워키는 현존 최강의 선발투수 제이콥 미저라우스키와 짝을 이룰 '칩'을 장착하는데 실패한 셈이다. 포스트시즌서 어려움이 예상되는 이유다.

세인트루이스 더스틴 메이가 4일(한국시각) 밀워키로 트레이드됐다. AFP연합뉴스

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'꿩 대신 닭'이라고 했지만, 밀워키가 4일 세인트루이스 카디널스에서 데려온 우완 더스틴 메이는 4,5선발급이다. 밀워키는 메이와 좌완 불펜 조조 로메로를 받고, 외야수 알렉산더 프리아스와 조시아 랙스데일을 내줬다.

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ESPN은 이 트레이드 등급을 'C'로 매겼다. 대체로 만족스럽지 않다는 것이다. ESPN은 '트레이드 자체만 놓고 보면 괜찮다. 브루어스는 묵묵히 제 역할을 다하고 있는 메이와 수준급 좌완 불펜투수를 얻었다. 하지만 전체적인 관점에서 보면 메이는 스쿠벌과 비교할 수 없다'고 평가했다.

공교롭게도 몇 년 전까지만 해도 다저스 유망주였던 메이는 올시즌 21경기에서 109이닝을 던져 5승7패, 평균자책점 4.38, 106탈삼진, WHIP 1.28을 기록 중이다. 수치 자체가 4,5선발급이다. 여전히 평균 97마일대의 빠른 공을 던지지만 헛스윙 유도 비율이 떨어지고, 하트히트 허용율이 높다. 다시 말해 밀워키가 그를 포스트시즌서 선발투수로 쓸 수 있을 지 의문이라는 뜻이다.

태릭 스쿠벌이 더그아웃에서 새 동료들과 경기를 관전하고 있다. AFP연합뉴스

현재 밀워키 로테이션은 미저라우스키, 로간 헨더슨, 셰인 드로언, 브랜든 스프롯, 로버트 개서가 맡고 있다. 카일 해리슨도 곧 복귀한다. 여기에 메이가 가세하는 것이다. 그러나 그 누구도 미저라우스키를 뒷받침한 2선발급 실력을 갖고 있지 않다.

더구나 풀타임 첫 시즌을 보내고 있는 미저라우스키도 후반기에는 체력 관리를 해줘야 한다. 스쿠벌을 NL 챔피언 다저스에 빼앗긴 건 그래서 더욱 뼈아프다.

미저라우스키는 스쿠벌이 다저스 유니폼을 입은 3일 LAA 에인절스를 상대로 7이닝 2안타 10탈삼진 2실점으로 역투하고 패전을 안았다. 직구 평균 스피드가 99.6마일로 시즌 평균(100.6마일)을 1마일이나 밑돌았다. 스태미나 우려가 나온다. 그러나 여전히 양 리그를 합쳐 평균자책점(1.63), 탈삼진(195개), WHIP(0.73), 피안타율(0.145) 1위다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com