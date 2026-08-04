"KIA에서 나를 되찾았다" 인생 대역전 → 트레이드 싫었는데 또 살아남았다

2024 한국시리즈 우승 당시 에릭 라우어(왼쪽에서 두번째). 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]KIA 타이거즈에서 한국시리즈 우승을 함께한 후 미국으로 돌아가 빅리거로 맹활약 중인 에릭 라우어가 또 로테이션에 살아남았다. 트레이드도 피했다.

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2024시즌 KIA의 대체 외국인 선수로 KBO리그에서 뛰었던 라우어는 그해 정규 시즌 7경기에 등판해 2승2패 평균자책점 4.93의 성적을 기록했고, 이후 한국시리즈 우승까지 함께했다.

처음 한국행 제안을 받았을때는 "끔찍한 제안"이라는 생각이 들었다고 훗날 고백했지만, 라우어에게는 KBO리그행이 큰 전환점이 됐다. 그는 올해 5월 현지 언론과의 인터뷰에서 "처음에는 이적을 망설였다. 엄청난 변화였고, 장기적인 보장도 없었으며 메이저리그 복귀라는 꿈을 되살릴 수 있을지 확신할 수 없었다. 그러나 한국에 갔을때 그들은 제가 잘할 수 있다는 확신과 자신감을 많이 심어줬다. 나는 계속 '95마일을 던지지 못하면 잘하는 게 아니다'라는 말을 들었고 그걸 저도 모르게 믿어왔다"며 KIA에서 자신감을 찾는 시간을 보냈다고 돌아봤다.

또 "3개월 동안 여러가지를 차근차근 생각해보고 시도해보는 시간을 가졌다. 누구도 내게 '안돼'라고 하지 않았다. 덕분에 이것저것 실험해봤고, 결국 다시 나의 메커니즘에 익숙해질 수 있었다"며 한국행이 자신에게 큰 도움이 됐다고 설명했다.

에릭 라우어. AP연합뉴스

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KIA와의 재계약을 기다렸으나 제임스 네일이 잔류하면서 실패한 라우어는 다시 마이너 계약을 체결했다. 그러다 지난해 토론토 블루제이스에서 빅리그 불펜으로 뛰며 월드시리즈 준우승까지 해냈다.

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하지만 토론토에서는 기용 방식에 대한 트러블이 있었고, 결국 올 시즌 다저스로 이적했다. 다저스에서 선발 기회를 받고있는 라우어는 이적 후 9경기(선발 8경기)에서 5승무패 평균자책점 2.96의 준수한 성적을 기록 중이다. 그는 트레이드 유력 후보로도 언급됐으나, 다저스 잔류 의사를 강력히 피력했다. 라우어는 최근 '디 애슬레틱'과의 인터뷰에서 "나는 여기가 정말 좋다. 트레이드에 대한 이야기를 알고 있지만 나의 아내가 그 이야기를 정말 싫어한다"면서 다저스에서의 생활이 만족도가 굉장히 높다고 밝혔다.

다저스는 결국 라우어를 트레이드하지 않았다. 그러나 '슈퍼 에이스' 타릭 스쿠벌을 데려오면서, 라우어가 불펜으로 보직을 옮겨야 할 것이라는 예측이 지배적이었는데 이 역시 무산됐다.

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데이브 로버츠 다저스 감독은 4일(한국시각) 시카고 컵스와의 원정 경기를 앞두고 취재진과 만난 자리에서 "에밋 시한은 재조정을 위해 트리플A에 내려갔다. 라우어는 선발 로테이션에 남는다"고 설명했다. 시한이 마이너로 내려가면서, 라우어는 스쿠벌 합류에도 선발 로테이션 기회를 유지하는 행운이 따르게 됐다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com