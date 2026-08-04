"하지 마" 왜 이범호는 KIA 선수들 단속 나섰나, 이 선수 살아나야 4번타자 카스트로 폭발한다

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 박재현이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[스포츠조선 김민경 기자] "선수들한테 하지 말라고 해야겠다."

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이범호 KIA 타이거즈 감독은 최근 다시 타순 고민이 생겼다. 외국인 타자 해럴드 카스트로의 타격감이 워낙 좋아 4번타자로 기용하면 중심 타선이 훨씬 묵직해지는 것까진 좋다. 3번 김도영-4번 카스트로-5번 나성범 여기까지는 고민이 없다.

문제는 테이블세터. 1번타자 박재현이 최근 2경기에서 9타수 무안타로 침묵했다. 지난달 24일 광주 키움 히어로즈전부터 지난달 29일 대구 삼성 라이온즈전까지는 5경기 연속 멀티히트를 기록하며 부활을 기대하게 했기 때문. 5경기에서 25타수 11안타(타율 4할4푼)에 3홈런, 5타점을 몰아쳤다.

공교롭게도 아홉수다. 박재현은 시즌 안타 99개를 기록한 이후 침묵을 유지하고 있다. 생애 첫 100안타 달성까지 이렇게 오래 걸릴 줄이야. KIA 선수들은 그럴수록 박재현에게 "아홉수"를 강조하며 놀리고 있는데, 감독은 이제 놀리면 안 될 상황까지 왔다고 본 듯하다.

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이 감독은 "(박)재현이가 대구에서 컨디션이 올라오는 것 같더니. 옆에서 애들이 계속 '99안타' 이래서 쫓기나 싶기도 하다. '아홉수다' 이러니까 쫓기는 것 같다. 선수들한테 하지 말라고 해야겠다"며 웃었다.

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농담을 섞은 진심이다. 1번타자 박재현의 출루 여부에 따라 올해 KIA의 공격력이 달라지고 있기 때문.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 이범호 감독이 경기를 지켜보고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 4회초 무사 1루 KIA 카스트로가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

게다가 2번타자는 고정적으로 맡길 수 있는 선수가 없기도 하다. 김호령은 최근 체력이 많이 떨어져 상위 타선에 두기 부담스럽고, 그나마 타격감이 괜찮을 때 2번을 맡던 박상준은 재정비를 위해 지난 1일 2군으로 보냈다. 일단 퓨처스리그에서 타격감이 좋았던 이호연과 오선우를 차례로 1군에 수혈한 상태다.

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이 감독은 "카스트로를 2번에 두자니 중심이 약하고, 4번에 두면 1, 2번만 좋으면 확 시너지가 난다. (김)선빈이도 올라오고 있고, (하)주석이도 괜찮아서. 1, 2번만 좋으면 쫙 연결이 계속돼서 더 좋을 것 같은데, 카스트로가 주자 없는 상황에 치는 게 아깝기도 하다. 어떻게든 공은 맞히는 선수라. 타점 기회가 있으면 1, 2번이 잘하면 (김)도영이, 카스트로랑 (나)성범이한테 걸리면 대량 점수를 낼 수 있다"며 박재현의 부활과 새로운 2번타자의 등장을 기대했다.

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카스트로가 4번타자를 맡아도 될 만큼 부상 회복 이후 완전히 다른 타자가 된 것은 반갑다. 부상 전까지는 카스트로의 콘택트 능력을 살리고자 김도영을 4번에 두고, 카스트로를 2번 또는 3번에 썼기 때문.

카스트로는 부상 복귀 후 32경기에서 타율 4할6리(128타수 52안타), 10홈런, 30타점, OPS 1.150을 기록하고 있다. 부상 전 홈런 2개에 그쳤던 타자가 맞나 싶다. 구단의 오랜 기다림에 카스트로가 보답하고 있는 상황에서 사령탑은 국내 선수들이 조금만 더 힘을 내주길 기대하고 있다. 최근 선발진의 부진으로 5위로 밀린 KIA라 3위 이상을 바라보려면 지금은 타선이 조금 더 폭발력을 보여 줄 필요가 있다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com