왕조 시절을 떠올려라...김원형표 '화수분 야구 시즌2' 두산이 강해지고 있는 이유

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 두산이 6대1로 승리한 가운데 김원형 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

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[스포츠조선 김용 기자] 김원형표 '화수분 야구 시즌2'

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두산 베어스의 행보가 심상치 않다. KIA 타이거즈와의 4위 경쟁에서 밀리지 않고 버티더니, 이제 3위 LG 트윈스와의 승차를 2경기로 줄였다. 선발진이 좋으니 긴 연패가 없다. 폭발적으로 치고 나가지는 못 해도, 변수가 많은 이번 시즌 특성 속 6할 언저리의 승률을 유지하는 페이스로 가니 두산은 쉽게 떨어지지 않는다.

두산이 잘 나가는 이유, 여러 요인이 있겠지만 100% 완전치 않은 전력 속 김원형 감독의 임기응변이 팀을 먹여살리고 있다.

가장 대표적인 게 마무리 이영하다. 올시즌을 앞두고 52억원 대박 FA 계약을 체결했다. 투수 전문가 김 감독은 최근 몇 년간 정체가 모호했던 이영하를 선발로 돌리기로 결정했다. 이영하가 선발로 로테이션을 돌아주면, 장기 레이스 운용이 훨씬 수월해질 수 있다는 판단에서였다.

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하지만 개막도 전에 이영하는 제구 난조로 '폭망' 조짐을 보였다. 개막 엔트리에 들어오지도 못했다. 하지만 김 감독은 불펜으로 출발한 이영하를 김택연의 부상 때 마무리로 돌리는 파격수를 꺼내들었다. 그리고 이게 대성공이었다. 이영하가 마무리에서 의외로 안정적인 모습을 보여주자, 팀도 순항하기 시작했다. 이영하는 현재 16세이브를 기록중이다. 김택연이 돌아왔어도 마무리는 이영하다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 8회말 2사 1루 김대한이 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

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그리고 김 감독은 투-타 가리지 않고 새 얼굴을 기용하는데 거침이 없다. 최근 '만년 기대주' 김대한이 폭발하자 팀 분위기가 살아나고 있다. 김 감독은 김대한이 타격에서 분위기를 타자 전격 리드오프로 출전시켜 재미를 보기도 했다. 감독으로서 쉽지 않은 결정.

김대한 이전엔 트레이드로 데려온 류승민이 우익수 자리를 한동안 지켰었다. 이 국내 선수들을 믿고 외국인 선수 카메론까지 떠나보낸 김 감독과 두산 구단의 과감한 결단이었다.

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경험이 부족한 류승민의 체력이 급격하게 떨어지자, 김 감독은 기다리지 않고 다른 선수를 찾았다. 기회를 줬다 페이스가 떨어졌다고 바로 다른 선수를 기용하면, 너무 잔인한 거 아니냐고 할 수도 있다. 하지만 프로의 세계는 냉정해야 한다. 이래야 팀 내 건강한 경쟁 구도가 만들어질 수 있다.

8일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 2회말 2사 3루 윤준호가 역전 2점홈런을 치고 김원형 감독과 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

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다른 포지션도 마찬가지다. 김 감독은 나이가 많고, 잔부상이 있는 양의지를 대신해 윤준호의 포수 출전 빈도를 점점 높이고 있다. 양의지에 대한 배려이자, 팀 미래를 위한 준비다. 윤준호는 경기 출전이 늘어나며 공-수 모두에서 성장하는 모습을 보여주고 있다.

전문 파트 투수에서도 새 얼굴이 계속해서 튀어나온다. 최고 히트 상품은 올해 완벽한 필승조로 자리매김한 김정우다. 연봉 3800만원 선수가 1승2패9홀드2세이브 평균자책점 1.61을 찍고 있다. 전반기 양재훈도 김 감독이 중용한 카드인데, 안타깝게도 팔꿈치 부상으로 인해 수술대에 올랐다.

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 6회 등판해 무실점으로 이닝을 마친 김정우. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

두산은 시즌 개막하자마자 에이스 플렉센이 부상으로 이탈했다. 마무리 김택연도 아팠었다. 간판타자로 급부상중인 박준순도 햄스트링 부상으로 자리를 오래 비웠었다. 78억원 몸값의 양석환은 부진으로 1군에 거의 없었고, 트레이드로 야심차게 데려온 베테랑 손아섭도 침묵했다. 그런 가운데 현재 순위, 경기력을 유지할 수 있었던 건 '화수분 야구 시즌2' 덕이라고 봐도 무방하다. 사실 고졸 2년차 박준순도 가능성만 보고 시즌 초반부터 3번 타순에 박아놓는 것 자체가 대단한 뚝심의 결과물이었다.

두산은 왕조 시절 누가 빠져도 자리를 채우고 싶어 이를 갈고 있던 백업, 2군 자원들이 있었기에 오랜 기간 강한 전력을 유지할 수 있었다. 민병헌, 김재호, 박건우, 김재환 등 많은 선수들이 데뷔 후 몇 년 동안 주전으로 뛰지 못하다 스타 플레이어가 된 케이스다. 주축 선수들이 FA 이적을 해도 전력 마이너스가 안 되는 신기한 팀이 '화수분 야구'의 두산이었다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com