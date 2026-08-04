"오타니 루틴 보고 싶어" 다저스 합류한 스쿠벌 포부…'시언 마이너행' 로테이션 정리

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[스포츠조선 박상경 기자] LA 다저스에 합류한 태릭 스쿠벌이 포부를 밝혔다.

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스쿠벌은 4일(한국시각) 미국 일리노이주 시카고의 리글리필드에서 열린 시카고 컵스전을 앞두고 취재진과 만났다. 이 자리에서 스쿠벌은 "디트로이트 타이거스에서 8년 간 뛰었다. (트레이드 이후) 여러 감정이 든다. (디트로이트는) 앞으로도 내게 특별한 곳이 될 것"이라고 말했다. 이어 "매우 설렌다. 다저스의 유일한 목표는 월드시리즈 우승이다. 나 역시 이기는 야구를 하고 싶다. 모든 것을 쏟아 부을 준비가 돼 있다"고 기대감을 나타냈다.

2024~2025 아메리칸리그 사이영상을 차지한 스쿠벌은 올 시즌을 마치면 FA 자격을 얻는다. 하지만 디트로이트는 장기 계약 제시를 주저했고, 올 시즌을 앞두고 스쿠벌과 연봉 조정 신청까지 가기에 이르렀다. 미국 현지에선 디트로이트가 트레이드 마감일 전 스쿠벌을 내놓을 것으로 예상했다. 여러 팀이 스쿠벌 영입 후보로 거론됐으나, 다저스가 기회를 가져갔다.

다저스는 스쿠벌 영입으로 '지구방위대급 선발진'을 구축했다는 평가를 받고 있다. 기존 야마모토 요시노부, 저스틴 로블레스키, 에릭 라우어, 사사키 로키 외에 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우가 부상 복귀를 준비 중이다. 스쿠벌이 로테이션에 합류하는 가운데, 무릎 통증으로 투구를 잠정 중단한 오타니 쇼헤이가 10월 포스트시즌에 합류한다면 월드시리즈 3연패 목표를 충분히 달성할 수 있을 것이란 평가다. 다저스가 스쿠벌 영입으로 월드시리즈 3연패 목표의 마지막 퍼즐을 채웠다는 평가도 있다.

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이에 대해 스쿠벌은 "내가 마지막 퍼즐이라고 생각하진 않는다. 이 팀은 충분히 멋진 팀"이라며 "나는 카멜레온처럼 자연스럽게 팀에 녹아들고 싶다"고 말했다. 이어 "다저스는 이기는 법을 알고 있다. 나는 아직 월드시리즈 우승을 경험하지 못했다"며 "동료들에게 많은 부분을 배우고 싶다"고 몸을 낮췄다. 또 "야마모토는 매우 철저한 루틴을 갖고 있다고 알고 있다. 오타니가 매일 경기를 어떻게 준비하는 지도 보고 싶다"고 기대감을 나타냈다.

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한편, 다저스의 데이브 로버츠 감독은 이날 경기를 앞두고 에밋 시언을 마이너리그로 내려보냈다. 시언은 하루 전 보스턴 레드삭스전에서 2⅔이닝 5실점에 그쳤다. 올 시즌 20경기 4승8패, 평균자책점. 5.29. 스쿠벌 영입으로 로테이션 정리가 필요한 가운데, 시언이 대상자로 낙점된 모습이다. 로버츠 감독은 "옵션을 활용해 마이너리그로 보냈다. 그동안 구속 저하를 너무 의식하지 않았나 싶다. 선수, 팀 모두에게 좋은 방향이라고 본다"고 말했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com