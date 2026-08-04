"대체로 장사 잘했다"는 SF, 팔고 싶은 선수 그대로인데 무슨...그래도 이정후는 호평

로비 레이가 샌디에이고로 트레이드됐다. 사진=샌디에이고 파드리스 구단 X 계정

이정후. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠는 4일(이하 한국시각) 트레이드 데드라인까지 5건의 트레이드를 단행했다. 물론 '셀러(seller)'의 입장이었다.

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정리하면 이렇다.

'좌완 불펜 에릭 밀러→보스턴 레드삭스(내야수 마셀로 마이어), 외야수 엘리엇 라모스→뉴욕 양키스(좌완 헨리 라렌+내야수 케이든 켄트), 좌완 로비 레이→샌디에이고 파드리스(우완 미겔 멘데스+유격수 요니엘 에르난데스), 2루수 루이스 아라에즈+우완 케일럽 킬리언→필라델피아 필리스(우완 라몬 마르케스+우완 마티 게어), 우완 타일러 말리→애틀랜타 브레이브스(우완 앤서니 몰리나).'

주력 선수 6명을 내보내고 유망주 위주로 8명을 받았다. 전형적인 '리빌딩' 트레이드다.

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ESPN은 샌프란시스코 입장에서 이 5건의 트레이드 등급을 각각 C+, B+, B. A, C-를 매겼다. 대체로 '장사를 잘했다'는 평이다.

필라델피아로 트레이드된 루이스 아라에즈. AP연합뉴스

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샌프란시스코를 떠난 6명 중 레이와 아라에즈는 올시즌 후 FA가 된다. 진작에 트레이드가 예상됐던 선수들이다. 라모스는 수비력이 떨어지는 우타자라는 점에서, 킬리언은 기복이 심하다는 점에서, 말리는 더이상 성장을 기대하기 어려운 30대 초반이라는 점에서 '보호받지' 못했다.

그런데 샌프란시스코가 진심으로 내다팔고 싶었던 선수들은 따로 있었다. 몸값을 제대로 못하는 베테랑 야수 '4인방'이다.

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1루수 라파엘 데버스(2027년 이후 잔여연봉 7년 2억1100만달러), 유격수 윌리 아다메스(5년 1억4000만달러), 3루수 맷 채프먼(4년 1억달러), 그리고 우익수 이정후(3년 6300만달러)가 트레이드 소문에 등장했다.

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물론 이정후는 올해 3할 타율을 유지하며 기대치를 어느 정도 채우고 '팬 페이버릿(fan favorite)'으로 자리잡아 '트레이드 불가'로 바뀌었지만, 시즌 초반만 해도 1~2할대 타율에 머물자 내보내야 한다는 여론이 형성됐었다.

샌프란시스코는 라파엘 데버스(왼쪽)를 내보내지 못하고 엘리엇 라모스를 트레이드했다. AFP연합뉴스

이정후를 제외한 나머지 셋은 기대치를 전혀 채우지 못하고 있다. 작년 6월 보스턴에서 데려온 데버스는 OPS가 0.805로 그럴 듯해 보이지만, 영양가가 떨어진다. 아다메스는 2할2푼대 타율을 벗어나지 못하고 있고, OPS도 0.697에 불과하다.

수비력만 좋은 채프먼은 현재 복부 부상으로 재활 중이다. 스카우트 파트, 직접 영입을 결정한 버스터 포지 야구 부문 사장 책임으로 돌릴 수 있지만, 결국 구단은 이들을 정리해야 하는 대상으로 삼을 수밖에 없었다.

샌프란시스코는 내년 페이롤을 올해 2억2800만달러에서 2억달러 이하로 줄이고 싶어한다. 트레이드 노력을 얼마나 기울였는지 알 수 없으나, 데버스, 아다메스, 채프먼 중 한 명은 이번에 내보내려 했던 건 사실이다.

버스터 포지 샌프란시스코 사장이 지난달 30일(한국시각) 드래프트 1라운드 픽 잭슨 플로라와 포즈를 취하고 있다. AP연합뉴스

포지 사장은 하락세가 이어지던 지난 5월 지역 매체 샌프란시스코 스탠다드와의 인터뷰에서 "우리가 이 부진에서 벗어나려면 핵심 선수 3명이 슬럼프에서 벗어나 우리가 알고 있는 각자의 능력을 발휘해야 한다"고 했다. 그러나 이후 기대했던 일은 일어나지 않고 있다.

샌프란시스코는 어차피 올시즌은 이대로 마감하고, 내년에도 이들 3명을 전면에 내세워 레이스를 벌여야 한다. 오프시즌 때 다시 트레이드를 시도할 수 있지만, 하나같이 몸값에 비해 매력이 떨어지는 선수들이라 받는 대가를 낮추지 않으면 어렵다.

그래도 이정후에 대해서는 호평 일색이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com