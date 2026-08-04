'와 에이스 독식' 다저스가 야구 망친다? 단호한 프리드먼…"5만명씩 몰리는 팬들 위한 일"

LA 다저스 타릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "절대 동의하지 않는다."

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LA 다저스가 야구를 망치고 있는 것일까. 또 트레이드 시장의 승자가 됐다. 디트로이트 타이거스가 고심 끝에 트레이드설만 무성했던 에이스 타릭 스쿠벌을 시장에 내놓자 다저스는 주저하지 않고 영입 버튼을 눌렀다.

다저스는 지난 2일(이하 한국시각) 디트로이트에 외야수 유망주 자이어 호프와 우완투수 리버 라이언, 브래디 스미스를 내주고 스쿠벌을 영입하는 1대3 트레이드를 단행했다.

스쿠벌이 합류하면서 안 그래도 초호화인 다저스 선발진은 더 강해졌다. 스쿠벌과 야마모토 요시노부, 블레이크 스넬. 저스틴 로블레스키, 사사키 로키, 타일러 글래스나우, 에밋 시언으로 선발진을 꾸린다.

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스쿠벌은 현재 메이저리그 최고 좌완 에이스로 평가받는다. 올 시즌은 16경기에서 7승5패, 96⅔이닝, 116삼진, 평균자책점 2.79를 기록했다. 개막 후 팔꿈치 수술을 받으면서 예비 FA 시즌을 망치나 했는데, 5주 만에 마운드에 복귀해 놀라움을 샀다.

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스쿠벌은 2020년 디트로이트에서 빅리그에 데뷔, 통산 153경기, 61승42패, 863⅓이닝, 1005삼진, 평균자책점 3.04를 기록했다. 2024년과 지난해 2년 연속 아메리칸리그 사이영상 수상자다.

다저스는 늘 그렇듯 메이저리그 나머지 29개 구단의 미움을 살 만했다. 오타니 쇼헤이, 야마모토, 사사키, 에드윈 디아스, 카일 터커 등 최근 FA 시장에 나온 대어란 대어는 다 사들이며 이미 리그 최고의 전력을 꾸렸는데, 이미 에이스 포화 상태에서 또 스쿠벌을 영입했으니 당연하다.

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앤드류 프리드먼 다저스 야구운영부문 사장은 미국 현지 취재진과 기자회견에서 또 '다저스가 야구를 망치고 있다'는 말이 나오자 "절대 동의하지 않는다. 다시 이야기하지만, 경기마다 5만명씩 몰리는 팬들과 그들이 우리 팀에 갖고 있는 열정을 위해, 그리고 월드시리즈 우승을 위해 모든 것을 바치고 있는 선수들을 위한 일"이라고 했다.

LA 다저스 타릭 스쿠벌(가운데). AFP연합뉴스

LA 다저스 데이브 로버츠 감독. EPA연합뉴스

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미국 매체 'USA투데이'는 4일 이번 트레이드 시장의 승자 톱5 가운데 1위로 다저스를 꼽았다.

매체는 '다저스는 트레이드 마감일의 승자일 뿐만 아니라 경쟁팀들을 까마득히 따돌렸다. 최대어인 스쿠벌을 낚아채면서도 빅리거나 추후 뼈아프게 후회할 핵심 유망주는 단 한 명도 내주지 않았다. 팀 내 톱5 유망주는 전부 지켜냈다. 다저스는 다시 한번 대박을 터뜨렸다. 이제 남은 시즌 다저스의 가장 큰 고민은 월드시리즈 우승 퍼레이드의 이동 동선을 짜는 것뿐'이라고 평했다.

프리드먼 사장은 "우리는 이번 마감일에 단 한 명(스쿠벌)의 선수에게 올인하겠다는 마인드였는데, 다행히 조건이 잘 맞아떨어졌다"고 했다.

다저스 포수 돌튼 러싱은 "역대 최고의 선발 로테이션이라고 해도 과언이 아니다"라고 했고, 등판 도중 트레이드 소식을 들은 야마모토는 "소문은 들었지만, 실제로 이루어지니 정말 놀랍다"며 다저스의 실행력에 감탄했다.

MLB.com은 '스넬과 글래스나우는 부상 복귀를 앞두고 있고, 오타니(무릎 통증)의 마운드 복귀 일정은 여전히 불투명하나 시즌이 끝나기 전에는 투구를 재개할 것으로 예상된다. 정규시즌 전력이 완벽히 갖춰진다면 다저스 6인 선발 로테이션은 야마모토-스쿠벌-스넬-오타니-글래스나우, 그리고 사사키나 로블레스키, 시언 중 한 명으로 구성될 전망이다. 포스트시즌에 선발이 4명으로 축소되면, 로블레스키와 글래스나우, 사사키, 시언은 불펜 옵션이 될 수 있다. 스쿠벌이 합류하면서 오타니가 마운드로 복귀해야 하는 조급함도 줄었다'고 바라봤다.

LA 다저스 타릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com