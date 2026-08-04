'악의 제국' 다저스가 야구를 망친다고? 스쿠벌 반박 "절대 동의 못해"

다저스 선수단에 합류한 타릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]"나는 다저스가 잘못했다고 비난하는 사람들에게 전혀 공감하지 못한다."

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LA 다저스로 이적한 타릭 스쿠벌이 '악의 제국'이라 비판받는 다저스 구단에 대해 적극적으로 옹호했다.

다저스는 2일(이하 한국시각) 디트로이트 타이거즈와의 트레이드를 통해 '슈퍼 에이스' 스쿠벌을 영입했다. 스쿠벌은 폴 스킨스와 더불어 메이저리그 최고의 투수로 꼽히는 '에이스' 자원이다. 다만 올 시즌이 끝난 후 FA 자격을 얻기 때문에 디트로이트는 전략상의 트레이드를 고민해왔고, 다저스는 유망주 3명을 내주고 결국 우승을 위해 스쿠벌을 품었다.

하지만 다저스가 특급 선수들을 싹쓸이한다는 비난에서 자유롭지는 못하다. 오타니 쇼헤이와의 '디퍼' 계약을 시작으로 타일러 글래스노우, 블레이크 스넬, 에드윈 디아즈, 카일 터커 등 몸값 비싼 특급 선수들을 싹쓸이하는 모양새이기 때문이다. 여기에 스쿠벌까지 품으면서 엄청난 투자를 아끼지 않고 있다.

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다저스를 아니꼽게 보는 관계자들이나 타팀 팬들은 '신흥 악의 제국'이라 부른다. 하지만 스쿠벌이 이런 평가를 반박했다. 스쿠벌은 3일 처음으로 팀 훈련에 합류했다. 그는 기자회견에서 "정말 많은 감정이 교차한다. 디트로이트에서 8년을 보냈는데, 어떤 일이 있어도 제게 특별한 곳으로 남을 것이다. 하지만 동시에 여기에 와서 기쁘고, 이 선수들과 경쟁할 생각에 설렌다"며 심경을 밝혔다.

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스쿠벌은 다저스 구단이 야구를 망치고있다는 평가에 대해 "모든 팀이 나를 영입할 수 있었고, 모든 팀이 나를 데려갈 수 있었다. 나는 다저스가 잘못했다고 비난하는 사람들을 전혀 공감하지 못하겠다. 다저스는 정말 훌륭한 조직이다. 드래프트도 잘하고, 유망주를 영입하고 키우는데도 탁월하다. 이길 수 있는 팀이다. 최근 월드시리즈에서 2번 우승한 후 불만이 나오는 것 같은데, 3년전에는 그렇지 않았다. 나는 불평하는 사람들에게 공감하지 못한다. 다저스는 모든 면에서 올바른 방향으로 나아가고 있다"며 적극적으로 옹호했다.

올 시즌이 끝난 후 FA 자격을 얻는 스쿠벌은 FA 선언 이후에도 다저스에 남을 가능성이 있다고 현지 언론에서는 추측한다. 스쿠벌은 "물론 FA에 대해서는 잘알고 있지만 내 상황과 비즈니스에 대한 이야기는 하고싶지 않다"고 선을 그으면서 "제가 하고 싶은 이야기는 이곳에 오게 되어 기쁘고 다저스와 모든 선수들에 대해 배우고 싶다는 것이다. 관계를 쌓아 최대한 많은 경기에서 승리하고 싶다"며 의지를 드러냈다.

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그러면서 "내가 없었어도 이 팀은 꽤 잘하지 않았나"라면서 "동료들과 잘 어울리면서, 나의 목표와 팀의 목표가 일치한다. 이 선수들과 함께 야구를 배워나가면서 월드시리즈에서 우승을 하는데 필요한 것들을 배울 생각에 기대가 크다. 모든 것들이 나에게 큰 동기부여가 되고 있다"고 의욕을 드러냈다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com