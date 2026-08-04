'롯데 출신' 레일리, 초대형 트레이드 휘말려 최고 인기팀 간다! → "불펜 에이스 획득"

NEW YORK, NEW YORK - JULY 30: Brooks Raley #25 of the New York Mets pitches during the seventh inning against the Miami Marlins at Citi Field on July 30, 2026 in the Queens borough of New York City. Sarah Stier/Getty Images/AFP (Photo by Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

New York Mets pitcher Brooks Raley looks on during the sixth inning of a baseball game against the Miami Marlins, Sunday, Aug. 2, 2026, in New York. (AP Photo/Noah K. Murray)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 좌완투수 브룩스 레일리가 뉴욕 메츠에서 필라델피아 필리스로 트레이드됐다. 레일리는 KBO리그 롯데 자이언츠에서 5년이나 뛰어 한국 팬들에게 친숙하다.

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필라델피아가 트레이드 마감일 레일리가 포함된 초대형 트레이드를 단행했다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 4일(한국시각) '필라델피아가 트레이드 마감일에 3회 타격왕 아라에즈와 불펜 에이스 레일리를 영입했다'고 보도했다.

필라델피아는 트레이드 2건을 동시에 터뜨렸다.

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샌프란시스코 자이언츠에서 루이스 아라에즈와 우투수 케일럽 킬리안을 데려왔다. 필라델피아는 우투수 라몬 카르케스와 마티 게어를 보냈다.

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이와 함께 메츠에서 레일리를 얻었다. 필라델피아는 레일리의 대가로 외야수 존 스파이커맨과 우투수 루크 가브리시를 내줬다.

MLB닷컴은 '이 트레이드로 인해 필라델피아 선수 3명이 포지션을 변경한다. 브라이슨 스탓이 2루에서 3루로, 알렉스 보흠이 3루에서 1루로 이동한다. 브라이스 하퍼가 2022년 팔꿈치 부상 이후 처음으로 우익수로 돌아간다'고 설명했다.

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데이브 돔브로스키 야구운영사장은 "하퍼가 외야 수비를 볼 수 있다고 해서 내야수 영입이 가능해졌다. 그가 외야수로 가고 싶어하지 않았다면 내야수 영입은 없었을 것"이라고 밝혔다.

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이어서 "우리는 이번 영입에 매우 만족한다. 우리는 일단 플레이오프 진출이 목표다. 포스트시즌에서 다른 팀들과 경쟁할 수 있기를 바란다"고 희망했다.

New York Mets pitcher Brooks Raley throws during the sixth inning of a baseball game against the Miami Marlins, Sunday, Aug. 2, 2026, in New York. (AP Photo/Noah K. Murray)

MLB닷컴은 레일리와 킬리안이 필라델피아 불펜에서 핵심 보직을 맡을 것이라고 전망했다.

MLB닷컴은 '레일리는 5승 5패 14홀드 평균자책점 1.96을 기록했다. 레일리는 이번 시즌 피OPS(출루율+장타율) 좌타자 0.542 우타자 0.637 모두 효율적이었다. 마무리투수 앞에서 어려움을 겪었던 필라델피아 불펜에 깊이를 더해줄 것'이라고 전망했다.

레일리는 2015년부터 2019년까지 5년 동안 롯데 에이스로 활약했다. 레일리는 KBO리그 통산 152경기 910⅔이닝 48승 53패 평균자책점 4.13을 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com