"2년전과는 다르다"더니? 또다시 재현된 여름 '악몽'…타율 0.192 페라자, 1m75 단신의 한계일까 [SC포커스]

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 한화 페라자가 범타로 물러나고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 7회초 페라자가 자신이 친 파울타구에 맞은 후 괴로워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

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[스포츠조선 김영록 기자] "2년전과는 다르다"고 그렇게 강조했는데, 다시 만난 한국의 여름은 여전히 가혹하다.

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요나단 페라자(한화 이글스)가 바닥없이 추락하고 있다. 페라자는 3일 기준 후반기 타율 1할9푼2리, OPS(출루율+장타율) 0.636의 부진에 빠져있다.

전반기 368타석에 96안타 17홈런을 쳤는데, 후반기 66타석을 소화하는 동안 단 10안타 1홈런에 그치고 있다.

문제는 재앙이 현재 진행형이라는 것. 페라자는 지난주 6경기에서 단 2안타, 타율 1할을 기록했다. OPS가 0.974에 달하던 전반기의 아름다운 기록을 가뭇없이 까먹는 모양새다.

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2년전에도 그랬다. 2024년 페라자는 전반기에만 해도 3할 타율에 16홈런, OPS 0.983을 몰아치던 효자 외인이었지만, 후반기 들어 급격하게 무너진 끝에 재계약에 실패했다.

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특히 장타 실종이 결정적이었다. 장타율이 전반기 5할7푼6리에서 후반기 3할7푼6리로 무려 '2할'이 떨어졌다.

문제는 올해도 비슷한 양상에 더 심각한 하락을 보이고 있다는 점이다. 올해 페라자의 전반기 장타율은 5할5푼9리, 아직 표본은 66타석에 불과하지만, 후반기에는 2할8푼8리다.

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야구계 일각에서는 신체적 한계라는 이야기가 나온다.

14일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 류현진과 페라자가 즐겁게 장난을 치고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.14/

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절정의 컨디션을 과시하고 있는 오스틴 딘(LG 트윈스)과 샘 힐리어드(KT 위즈)를 제외하더라도, KBO리그의 외국인 타자는 명확하게 두 종류로 나뉜다. 빅터 레이예스(롯데 자이언츠)나 기예르모 에레디아(SSG 랜더스)처럼 좋은 컨택을 바탕으로 많은 안타를 치다보니 장타도 곁들이는 유형이 있고, 르윈 디아즈(삼성 라이온즈)나 맷 데이비슨(키움 히어로즈)처럼 어퍼스윙을 통해 처음부터 장타를 노리는 타자들이 있다.

페라자는 후자에 속한다. 문제는 디아즈나 데이비슨의 경우 1m88, 1m90의 당당한 체구에서 뿜어나오는 타고난 파워를 바탕으로 하는 반면, 페라자는 1m75에 불과한 왜소한 체구라는 차이가 있다.

여기에 유달리 뜨겁고 더운 요즘 한국 여름을 감안하면, 여름만 되면 지치는 이유가 있다는 것. 그렇다고 이제 와서 페라자에게 타격 스타일을 바꾸라고 할 수는 없는 노릇이다.

또 한가지 생각해볼만한 이유는 강백호가 지명타자로 고정 출전 중인 한화의 상황이다.

6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 9회초 2사 한화 강백호가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.06/

상위권 팀일수록 타자들의 체력 관리 때문에 고민이 많다. 때문에 여러 포지션의 선수들이 1주일에 1경기 정도는 지명타자로 출전하는 게 관례가 됐다. 그러다보니 반대로 팀내 타자 최고참이자 주포지션이 지명타자인 최형우(42)나 전준우(40) 김재환(38) 등도 간간히 수비로 나서곤 한다.

하지만 한화는 강백호가 지명타자로 고정 출전한다. 무려 4년 100억원을 지르고 데려온 초고액 FA다. 당초 영입 당시 김경문 한화 감독은 강백호의 1루 또는 외야 기용을 고민하기도 했지만, 결국 지명타자 고정을 택했다. 올시즌 강백호가 지명타자 외 포지션으로 출전한 적은 한번도 없다.

또 강백호가 한화 중심타선 한자리를 책임지며 홈런과 타점에서 최상위권에 이름을 올리는 등 맹활약 중인 만큼, 이제 와서 연습량이 부족한 수비로 출전시키기도 어렵다. 타격감에 영향을 끼칠 수도 있고, 자칫 부상 우려도 있기 때문. 그러다보니 페라자는 지명타자 로테이션의 혜택을 전혀 받지 못했고, 그 결과가 여름의 추락으로 이어졌다는 분석이다.

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 1회초 1타점 2루타를 날린 페라자. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

한화는 현재 리그 6위를 기록중이다. 가을야구 마지노선인 5위와는 한칸 차이지만, 4~5경기 차이가 꾸준히 유지되고 있다. 8월에 대반격을 보여주지 못하면 이대로 탈락 분위기가 굳어질 가능성이 높다.

한화가 가을야구에 진출하려면, 또 좋은 성적을 거두려면 페라자의 부활은 필수 과제다. 페라자가 지난시즌 뛰었던 샌디에이고 파드리스(트리플A)에서의 노하우에 여름을 이겨내는 법도 있길 바랄 뿐이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com