스쿠벌 영입, 그런데 공을 받을 사람이 없다고?…다저스 광폭행보, 안방마님 '폭풍 영입'

헌터 페두시아. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] LA 다저스가 월드시리즈 3연패를 위한 '폭풍 영입'을 이어갔다.

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다저스 소식을 주로 전하는 '다저스네이션'은 4일(이하 한국시각) '다저스가 트레이드 마감일을 앞두고 하루 만에 두 명의 포수를 차례로 복귀시키며 안방 단속에 나섰다'고 전했다.

매체는 'ESPN의 호르헤 카스티요에 따르면 다저스는 탬파베이 레이스로부터 헌터 페두시아를 재영입했다'며 '다저스는 우완 투수 제이콥 크매츠와 페두시아를 받는 대신 외야수 잭 스윈스키와 국제 아마추어 유망주 계약금 한도를 내주기로 했다'고 설명했다.

페두시아는 불과 1년 전 다저스 유니폼을 입고 있었다. 매체는 '지난해 트레이드 마감일 당시 투수 폴 저베이스, 애덤 서위노우스키, 그리고 포수 벤 로트베트와 함께 탬파베이로 트레이드됐다. 로트베트 역시 이날 오전 다저스가 단행한 또 다른 트레이드를 통해 친정으로 돌아왔다'고 밝혔다.

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다저스는 최근 2년 연속 사이영상을 받은 태릭 스쿠벌을 영입하면서 투수진 보강에 성공했다. 월드시리즈 3연패를 위한 확실한 행보였다. 투수진은 '역대급'으로 막강해졌다. 그러나 포수진에 비상이 걸렸다.

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매체는 '주전 포수 윌 스미스가 6월 초부터 목 통증을 호소하다 목 디스크 염증 진단을 받고 이탈했다'며 '스미스가 참고 뛰려 했지만 통증이 끈질기게 이어졌고 회복에 차질이 생겼다. '스미스의 빈자리를 훌륭히 메우던 백업 돌튼 러싱마저 부상이 생겼다. 가벼운 팔 염증으로 최근 몇 경기에 결장했던 러싱은 결국 부상자 명단(IL)에 등재됐다'고 덧붙였다.

매체는 '두 명의 핵심 포수가 모두 전력에서 이탈하면서 다저스는 처키 로빈슨과 엘리저 알폰소를 콜업해 안방을 맡겨야 했다. 다저스 수뇌부는 스미스와 러싱의 결장이 길어지는 최악의 시나리오를 가정했을 때, 경험이 적은 두 선수로 남은 시즌을 버티는 도박을 원치 않았을 것'이라고 바라봤다.

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페두시아에 앞서 영입한 로트베트 역시 '경험'에 초점을 맞춘 행보다. 매체는 '뉴욕 메츠 산하 마이너리그에서 뛰던 로트베트는 이번이 세 번째 다저스 입단'이라며 '다저스가 페두시아와 로트베트 등 과거 팀에서 뛰었던 선수들을 영입한 것은 가을야구를 앞두고 포수들이 투수진과 시스템에 적응하는 시간을 최소화하기 위한 포석'이라고 평가했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com