이정후, ML 두 번째 멀티포 작렬! 텍사스전 '호수비+도루'까지...이러니 SF가 절대 못 팔지

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[스포츠조선 박상경 기자] 샌프란시스코 자이언츠가 왜 '판매 불가'를 선언했는지 증명하기에 충분했다.

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이정후가 텍사스 레인저스전에서 시즌 7호 홈런으로 팀 승리에 기여했다. 이정후는 4일(한국시각) 미국 텍사스주 알링턴의 글로브라이프필드에서 펼쳐진 텍사스 레인저스전에서 2번 타자-우익수로 출전해 시즌 7, 8호 홈런을 잇달아 터뜨렸다. 2024년 샌프란시스코에 입단한 이정후가 멀티 홈런을 친 건 지난해 4월 14일 뉴욕 메츠전 이후 두 번째다. 이날 5타수 3안타(2홈런) 3타점 2득점 1도루 1삼진을 기록한 이정후의 시즌 타율은 0.301에서 0.306(389타수 119안타)가 됐다. OPS(출루율+장타율)는 0.772에서 0.793으로 크게 상승했다.

이날 샌프란시스코는 어수선한 분위기 속에 텍사스전에 나섰다. 트레이드 마감일이었던 이날 팀내 타율 1위(0.324)였던 루이스 아라에즈, 11승을 기록 중이던 로비 레이 등 6명의 선수가 팀을 떠났다. 앞서 5번 타순에 배치됐던 이정후는 이날 2번으로 자리를 옮겼고, 라인업에도 상당한 변화가 있었다.

이정후는 1회초 1사 주자 없는 가운데 텍사스 선발 칼 콴트릴과의 2B2S 승부에서 낮은 코스로 들어온 94마일 포심 패스트볼에 루킹 스트라이크 아웃을 당했다. 스트라이크콜 이후 고개를 갸우뚱 한 이정후는 ABS 챌린지를 신청했지만, 공이 존 안에 들어온 것으로 확인되면서 챌린지는 빠르게 종료됐다. 샌프란시스코는 2회초 다니엘 수색의 2루타에 이어 드류 길버트의 우전 적시타, 오슬레이비스 바사베의 희생플라이로 득점해 2-0으로 앞서갔다.

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이정후의 방망이는 3회초 폭발했다. 3회초 1사 주자 없는 가운데 콴트릴이 1B1S에서 한가운데로 뿌린 83마일 스플리터를 놓치지 않고 공략, 우측 담장을 넘겼다. 타구 속도 100.6마일(약 161.9㎞), 발사각 28도, 비거리 410피트(약 124.9m).

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3회말엔 호수비로 에이스 로건 웹의 박수를 받았다. 2사 주자 없는 가운데 텍사스의 닉키 로페즈가 친 애매한 라인 드라이브 타구를 슬라이딩 캐치로 잡아냈다. 현지 ESPN 중계진으로부터 "대단한 플레이"라는 찬사를 받을 정도로 깔끔한 수비였다.

탄력을 받은 이정후는 세 번째 타석 만에 멀티 히트를 완성했다. 5회초 2사 주자 없는 상황에서 콴트릴이 뿌린 6구째 89.3마일 한가운데 커터를 공략, 좌중간을 갈랐다. 텍사스 내야진이 수비 범위를 좁혔으나 절묘하게 사이를 뚫었다. 출루 직후엔 곧바로 2루 도루를 감행, 송구가 뒤로 빠진 사이 3루까지 밟으며 빼어난 주루 플레이 능력을 증명했다. 후속타 불발로 홈을 밟지 못한 게 아쉬웠다.

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5회말엔 또 한 번의 호수비가 나왔다. 선두 타자 작 피더슨이 우중간으로 친 타구가 갑자기 뚝 떨어지는 상황에서 앞으로 내밀었던 글러브를 급히 틀어 잡아냈다. 자칫 장타로 연결될 수도 있었던 장면이지만, 순간 판단과 집중력으로 아웃카운트를 만들어내는 데 성공했다.

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샌프란시스코는 선발 웹이 6이닝 5안타 8탈삼진 무실점 호투 속에 3-0 리드를 지켰다. 이정후는 8회초 텍사스 불텐 페이턴 그레이를 만난 가운데 낮은 코스로 떨어진 86.3마일 슬라이더를 걷어 올려 우중월 홈런으로 연결했다. 타구 속도 100.1마일(약 161㎞), 발사각 23도, 비거리 385피트(117.3m).

텍사스가 9회초 커리어 첫 빅리그 마운드에 선 놀란 킹엄을 마운드에 세운 가운데, 4-0으로 앞선 샌프란시스코는 1사 만루 찬스를 맞았고 이정후가 타석에 다시 한 번 들어섰다. 이정후는 킹엄의 초구를 걷어 올렸으나, 중견수 뜬공에 그치면서 타점을 하나 더 추가하는 데 만족해야 했다. 샌프란시스코는 9회말 텍사스의 추격을 따돌리며 5대1로 이겼다.

샌프란시스코의 가을야구가 요원해진 가운데, 이정후도 한때 트레이드 후보로 거론된 바 있다. 내년 시즌을 마친 뒤 옵트아웃을 선언하고 FA시장에 나갈 수 있는 권리 뿐만 아니라 향후 3년 간 7700만달러(약 1099억원)를 내놓아야 하는 계약 조건 등이 이유로 지적됐다. 하지만 버스터 포지 샌프란시스코 단장은 이정후를 시장에 내놓지 않겠다고 선언했다.

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미국 스포츠일러스트레이티드(SI)는 '포지 단장이 이정후를 트레이드 불가 선수로 분류한 건 에이스인 웹, 떠오르는 강타자 브라이스 엘드리지와 같은 대우'라며 '이정후는 노련한 플레이로 추가 진루를 하고, 실책도 적어 혼란스러운 샌프란시스코의 든든한 버팀목이 되어 주고 있다'고 평가했다. 이어 '이정후의 경기에 임하는 태도나 매너는 통계로 수치화하기 어려운 부분'이라며 '그는 떠들썩한 선수는 아니지만 유쾌하고 카리스마가 넘친다. 종종 적절한 타이밍에 농담을 던지거나 유머 감각을 보여주기도 한다. 이런 자세 때문에 구단, 팬으로부터 사랑을 받고 있다'고 지적했다. 또 '이정후는 아직 젊다. 때문에 샌프란시스코에 남아 팀이 육성 중인 수많은 유망주의 리더이자 멘토 역할도 할 수 있다'고 가치를 설명했다.

샌프란시스코는 트레이드 마감일 주전급을 내주고 상위권 유망주를 다수 영입했다. SI의 전망대로 이정후가 이들의 멘토이자 리더 역할을 할 가능성은 적지 않아 보인다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com