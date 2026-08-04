와 다저스에 오다니! "난 핵심 선수도 아니야" 스쿠벌, '야구를 망친다'는 비판론 정면 반박

LA 다저스 태릭 스쿠벌이 지난 3일(한국시각) 보스턴 레드삭스전을 더그아웃에서 지켜보고 있다. AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스가 지난 2일(이하 한국시각) 트레이드 시장 최대어 태릭 스쿠벌을 손에 넣자 메이저리그 일각에선 "다저스가 야구를 망친다"는 비난을 퍼붓고 있다.

Advertisement

그래도 다저스는 많은 선수들이 가고 싶어하고 다른 구단들이 부러워하는 메이저리그의 이상적인 '조직(organization)'이라는 사실은 변함이 없다. 다저스는 최근 2년 연속 월드시리즈 우승팀이자, 작년까지 12년 연속(2020년 무관중 제외) 관중 동원 1위를 달렸다. 올해도 이날 현재 282만1333명을 동원해 1위다. 올해도 400만 관중이 가능해 보인다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 스쿠벌이 팀에 합류한 3일 "항상 우리를 향해 비난이 쏟아지는 것 같다. 사람들은 감정적이니까. 우리가 한 일 중 다른 누구도 할 수 없었던 일은 없다. 난 우리 프런트를 칭찬하고 싶다. 이런 성과를 내려면 선수들이 있어야 하고, 우리는 메이저리그 손꼽히는 팜을 보유하고 있다"며 주위의 비판을 반박했다.

앤드류 프리드먼 사장 역시 "(비판 내용에)절대 동의하지 않는다(passionately disagree)"며 "우리는 한 해의 마지막 경기(월드시리즈)도 이기는데 필요한 모든 걸 다하고 있다"고 말했다. 승부와 비즈니스가 전부인 프로 세계에선 당연한 이야기다.

지난 3일 다저스타디움에 등장한 태릭 스쿠벌이 데이브 로버츠 감독과 이야기를 하고 있다. 사진=MLB 공식 X 계정

Advertisement

그럼에도 비판이 나오는 것은 다저스의 잘못 때문이 아니라 시스템의 문제다. 시스템은 MLB와 선수노조가 협의해 만들어 나간다.

Advertisement

비판은 다저스를 향하지만 대상은 결국 디트로이트 타이거스, 그리고 스쿠벌이다. 왜 하필 다저스로 보냈느냐다. 밀워키 브루어스와 탬파베이 레이스도 적극적으로 트레이드 협상에 임한 것으로 알려졌지만, 디트로이트는 유망주 셋을 오퍼한 다저스의 손을 잡았다.

스쿠벌도 일각의 비판에 대해 대수롭게 여기지 않는다는 의견을 나타냈다.

Advertisement

그는 시카고 컵스와의 원정 3연전이 시작된 4일 리글리필드에서 현지 매체들과 가진 인터뷰에서 "모든 팀들이 날 트레이드로 데려갈 수 있었다. 모든 팀들이 그런 영입을 할 수 있는 것이다. 다저스가 한 일에 대해 비난하는 사람들을 난 절대 동정하지 않는다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 스쿠벌은 "다저스는 정말 훌륭한 구단으로 발전해 왔다. 드래프트를 잘 하고 재능있는 선수들도 잘 데려온다. 좋은 선수들을 보유하고 있다"며 "그게 우승하는 팀이다. 주위의 불만은 다저스가 2년 연속 월드시리즈 우승을 했기 때문에 나오는 것 같다. 3년 전에는 다저스가 비난받지는 않았다고 생각한다. 다저스가 올바른 일을 하는데도 욕하는 사람들에 절대 공감하지 않는다"고 했다.

태릭 스쿠벌이 4일(한국시각) 리들리필드에서 웜업을 마치고 더그아웃을 향하고 있다. AP연합뉴스

스쿠벌의 이같은 의견에는 MLB와 선수노조의 갈등에 대한 우려도 포함돼 있다고 봐야 한다.

지난 5월 노사단체협약 협상을 시작한 양측은 샐러리 캡 도입을 놓고 이견을 보이고 있다. 구단들은 도입을 원하지만, 선수노조가 받아들일 리 없다. 다저스처럼 성적과 돈을 모두 거둬들이는 팀에 스타플레이어들이 집중되는 건 결국 구단들이 경쟁을 통해 만들어 놓은 현상일 뿐이다. 물론 뛰어난 선수들이 고루 분배되는 시스템이 리그의 생명과 활력을 불어넣는 것은 사실이다. 성적과 돈이 양극화되는 건 바람직하지 않다.

그럼에도 다저스는 모든 선수들이 동경하는 팀이다. 다저스는 스쿠벌을 영입해 무려 5명의 에이스를 보유하게 됐다. 야마모토 요시노부, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우, 오타니 쇼헤이는 1년에 받는 연봉만 수천만달러에 달한다. 스쿠벌이라고 해서 '내가 에이스'라고 말할 수는 없다.

스쿠벌은 "내가 이 팀의 핵심이라고 말하려는 건 아니다"면서도 "내가 없어도 이 팀은 정말 잘 해왔으니, 난 그저 잘 적응하고 동료들고 호흡을 잘 맞추면 된다. 다저스는 이미 승리의 비결을 갖고 있다"고 강조했다.

스쿠벌은 5일 오전 8시40분 같은 장소에서 열린 컵스에 등판해 다저스 데뷔전을 치른다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com