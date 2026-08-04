[공식발표] '사상 초유' KIA·NC 3G 연속 폭염 취소…오후 1시 전인데? 왜 잠실-광주 결단 내렸나

4일 잠실야구장에서 열릴 예정이던 키움과 두산의 경기가 송파 지역에 내린 폭염 경보로 인해 취소됐다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.08.04/

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[스포츠조선 김민경 기자] 역대급 폭염에 KBO리그에도 사상 초유의 일이 벌어졌다. 평일 오후 12시 45분에 경기 취소가 결정됐고, KIA와 NC는 3경기 연속 폭염으로 휴식을 취하게 됐다.

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KBO는 4일 오후 12시 45분 잠실(NC-두산)과 광주(KT-KIA) 경기의 폭염 취소를 결정했다. 서울 전역과 광주 지역 모두 폭염중대경보가 발효됐기 때문.

폭염중대경보는 폭염경보 지역에서 일 최고기온이 39도 이상이거나 최고 체감온도가 38도 이상일 때 내려진다.

KBO는 지난 주말 경남 지역 폭염중대경보로 이미 몸살을 앓았다. 지난달 31일 폭염중대경보에도 창원(KIA-NC전)과 부산(삼성-롯데전) 경기를 치렀다가 현장의 분노를 샀다. 롯데 포수 손성빈은 두통과 구토 증세로 2회 도중 교체돼 걱정을 샀고, NC와 KIA도 가능한 선수들을 일찍 교체하며 몸에 이상이 생기지 않도록 관리해야 했다.

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결국 KBO는 지난 1일 기록적인 폭염에 따른 긴급 대응 방안을 발표했다. 관람객과 선수단의 안전을 최우선으로 고려해 경기 진행 여부를 판단하겠다고 밝혔다.

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KBO는 "고척돔을 제외한 각 구장의 경기는 KBO 경기운영위원과 구단의 경기관리인이 협의하여 우선적으로 기존 경기개시시간으로부터 최대 1시간까지 지연 개시가 가능하도록 운영한다. 특히 폭염중대경보가 발령된 지역의 경우 안전을 고려하여 지연 개시를 포함해 취소 여부도 적극적으로 검토할 예정"이라고 했고, 1일 창원과 부산 경기는 모두 폭염 취소됐다.

하지만 2일은 창원과 부산에 다른 결정이 내려졌다. 창원은 이틀 연속 폭염 취소가 결정됐다. 같은 구장에서 2경기 연속 폭염 취소는 역대 최초였고, 각각 광주와 잠실로 이동한 KIA와 NC는 또 폭염중대경보에 3경기 연속 휴식을 취하게 됐다. 특정 구단이 3경기 연속 폭염으로 경기를 치르지 못하는 것도 이번이 처음이다.

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반면, 부산은 경기 개시 시간인 오후 6시 이후로 기온이 33도 이하로 떨어진다는 예보에 따라 30분 지연 개시를 결정했다.

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부산에서는 난리가 났다. 롯데 김태형 감독과 삼성 박진만 감독을 비롯한 선수단이 KBO의 탁상 행정이라며 꼬집은 것.

스프링클러로 그라운드 열기를 식히고 있는 창원NC파크. 창원=김민경 기자

롯데 자이언츠 포수 손성빈(가운데)이 폭염 탓에 두통 및 구토 증세를 보여 지난달 31일 부산 삼성 라이온즈전 도중 교체됐다. 사진제공=롯데 자이언츠

결국 KBO는 4일 다시 한번 폭염 단계별 경기 운영 기준을 세분화해 발표했다.

KBO는 "최근 지속되는 폭염으로부터 관람객과 선수단의 안전을 확보하기 위해 기상특보 단계에 따른 경기 운영 기준(실내구장 고척스카이돔 제외)을 세분화하였다.

KBO는 "기상청의 폭염 특보 발효 기준에 따라 경기 지연 개최 및 취소 여부를 결정한다. 기상청에 따르면 일최고 체감온도 33도 이상이 2일 이상 지속될 것으로 예상되면 폭염주의보, 일최고 체감온도 35도 이상이 2일 이상 지속될 것으로 예상되면 폭염경보, 일최고 체감온도 38도 또는 일최고기온 39도 이상이 예상되면 폭염중대경보가 각각 발효된다. 이에 따라 경기장이 속한 지역에 폭염경보 이상이 발효될 경우, 홈 구단의 의견을 반영해 최대 1시간까지 경기 지연 개최가 가능하다"고 했다.

대신 폭염중대경보 발효 지역은 오후 1시 전까지 취소를 결정할 수 있도록 했다. 팬들의 헛걸음을 방지하기 위해서다. 지난 주말 창원과 부산의 경기가 폭염으로 취소됐을 때도 오후 2시쯤 취소 결정을 내렸지만, 이미 경기장을 찾기 위한 비용을 들인 팬들의 아쉬운 목소리가 있었다.

KBO는 "폭염중대경보가 발효될 경우에는 경기일 오후 1시 전까지 경기 취소를 결정할 수 있다. 특히 KBO는 폭염중대경보가 발효되어 있을 경우 안전을 최우선으로 고려해 경기를 취소할 예정이다. 단, 관람객이 입장한 이후 또는 경기 개시 후 폭염중대경보가 발령된 경우에는 현장 여건 등을 종합적으로 고려할 예정이며, 경기장이 속한 지역이 아닌 인접지역에 폭염중대경보가 발효된 경우에는 경기 취소가 불가하다"고 강조했다.

KBO는 지난 2일 삼성과 롯데 선수단의 항의와 관련해 "KBO리그 규정상 경기 거행 여부(지연 개시 포함)는 KBO 경기운영위원이 구단에서 지정한 구단 경기관리인(또는 경기관리대리인)의 의견 등을 종합하여 결정하고 있다. 또한 경기 전 경기운영위원과 심판진, 양 구단의 협의 하에 필요 시 이닝 교대 시간과 클리닝 타임도 연장할 수 있도록 했다"고 설명하며 "KBO는 각 구단에 온열질환 예방을 위해 선수단 구역에 충분한 냉방기기와 음료를 배치하고, 전광판을 통해 관람객에게 폭염 대처 요령을 주기적으로 안내하며, 응급 상황에 대비한 의료 지원 인력과 물품을 준비하는 등 철저한 폭염 대비를 요청했다"고 덧붙였다.

25일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 폭염경보가 내려진 가운데 그라운드 온도가 50도를 기록했다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.25/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com