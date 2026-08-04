[오피셜]대충격! "김하성 복귀 기뻐할 선수 없어"→자비스 주전 기용…"마테오 DFA는 실수" 타격 부진 실망감 여전

애틀랜타 브레이브스의 김하성. AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스 김하성의 복귀가 임박한 가운데 반대도 거세다. 이번 시즌 부진한 성적이 이유가 되고 있다.

Advertisement

스포팅 뉴스는 4일(한국시각) '유격수 자리는 김하성의 몫이 될 것으로 예상됐지만, 그는 시즌 대부분을 부상으로 보내고 있다'며 '김하성의 복귀가 임박한 가운데, 애틀랜타 구단 내부 사정을 잘 아는 마크 보우먼 기자는 이번 복귀 결정이 클럽하우스에서 그다지 환영받지 못할 수도 있다고 지적했다'고 보도했다.

보우먼은 "나는 옳지 않다고 생각한다. 짐 자비스가 지금처럼 계속 플레이한다면 그는 선발 라인업에 들어가야 한다"며 "두본을 유격수로 기용하려 한다면 그것도 괜찮다. 하지만 김하성을 이 팀으로 복귀시키는 것에 대해 클럽하우스에서 기뻐할 선수는 많지 않을 것이라고 생각한다"고 주장했다.

짐 자비스. AFP연합뉴스

김하성은 지난 몇 주 동안 재활 경기 일정에 참여해왔다. 그리고 애틀랜타는 이날 김하성을 선수단에 복귀시키는 대신 호르헤 마테오를 지명할당(DFA)했다고 공식 발표했다. 김하성이 로스터에 복귀했지만, 알렉스 앤소폴로스 애틀랜타 단장은 당분간 자비스를 주전 유격수로 기용하겠다고 밝혔다.

Advertisement

김하성이 이번시즌 지나치게 부진했기에 대다수가 그의 복귀를 달갑지 않게 생각하고 있다.

Advertisement

매체는 '이는 많은 애틀랜타 팬들이 기대했던 결정은 아니다. 김하성은 올 시즌 큰 실망을 안긴 선수였기 때문'이라며 '마테오는 클럽하우스에서 좋은 평가를 받던 선수였으며, 경기 중에도 동료들과 꾸준히 적극적으로 소통하는 모습을 보여왔다'고 전했다. 이어 '김하성이 크게 반등하는 모습을 보여주지 못한다면 애틀랜타가 마테오와 결별한 결정은 실수가 될 수도 있다'고 덧붙였다.

호르헤 마테오. AP연합뉴스

마테오는 빠른 스피드와 다양한 포지션을 소화할 수 있어 팀에 도움이 되는 선수로 평가된다. 애틀랜타에게 기회가 주어졌을 때 믿고 기용할 수 있는 선택지였다. 백업 유격수라는 역할만을 놓고 본다면, 마테오가 김하성보다 더 많은 가치를 제공한다는 주장이 계속해서 나오고 있다.

Advertisement

결국 김하성은 다시 한 번 자신의 기량을 증명해야 하는 과제를 받았다. 김하성의 타율이 반등한다면 이번 결정이 결국 올바른 선택이었다는 평가를 받을 수도 있다. 포스트시즌이 얼마 남지 않은 상황에서 김하성의 타격감이 부활할 수 있을지 관심이 집중되고 있다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com