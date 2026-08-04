이정후와 결국 이별! 뉴욕 양키스로 트레이드되는 '외야 동료'…SF 폭풍 성장 대표 사례 '굿바이 라모스'

이정후(왼쪽)와 엘리엇 라모스. 사진=슬리퍼 SF자이언츠.

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[스포츠조선 강우진 기자]이정후와 함께 샌프란시스코 자이언츠 외야를 지키던 엘리엇 라모스가 팀을 떠난다. 행선지는 뉴욕 양키스다.

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스포츠 일러스트레이티드는 4일(한국시각) '샌프란시스코는 트레이드 마감 시한에 아메리칸리그 경쟁팀에게 성공적인 육성 사례를 떠나보냈다'고 보도했다.

샌프란시스코는 라모스가 자신들이 기대했던 선수로 성장하기까지 수년을 기다렸다. 샌프란시스코는 최근 몇 시즌 동안 라모스가 보여준 뛰어난 활약을 활용할 기회를 잡았다. 그가 곧 연봉조정 기간에 들어간다는 점을 고려해 라모스를 뉴욕 양키스로 트레이드한다. 메디컬 테스트가 완료돼야 거래가 최종 확정된다.

샌프란시스코는 아직 공식 발표를 하지 않았다. 라모스는 트레이드가 가능한 선수로 지목돼 왔다. 다만 이정후의 트레이드설에 이목이 집중되면서 관심이 상대적으로 덜했다.

AFP연합뉴스

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라모스와 이정후의 동행도 끝나게 됐다. 라모스는 지난 2017년 샌프란시스코의 1라운드 지명을 받았다. 그는 샌프란시스코 산하 마이너리그 시스템에 들어갔지만 성장 과정에서 어려움을 겪었다. 특히 2020년 코로나19로 마이너리그 야구가 중단되면서 그의 성장도 차질을 빚었다. 그는 2022년 메이저리그에 잠시 모습을 드러냈지만, 9경기 출전에 그쳤다. 2023년에는 25경기에 출전했고, 2024년에 잠재력이 폭발했다. 그는 121경기에서 타율 0.269, 출루율 0.322, 장타율 0.469를 기록하며 22홈런과 72타점을 올렸다. 라모스는 2025년에도 타율 0.256, 출루율 0.328, 장타율 0.400을 기록하며 21홈런과 69타점을 올렸다. 수비는 개선이 필요하지만, 그의 공격력은 팀 내 스타 선수들과 비교해도 밀리지 않았다. 라모스는 올 시즌 부상자 명단에 이름을 올리기도 했다. 하지만 복귀한 이후에는 지난 두 시즌과 비슷한 수준의 타격 성적과 페이스를 보여줬다.

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포스트시즌을 앞두고 샌프란시스코는 리빌딩을 준비한다. 이번 시즌 부진한 성적으로 사실상 다음 시즌을 기약해야 하는 상황이다. 라모스의 트레이드는 선수단 재정비의 시발점이 될 것으로 보인다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com