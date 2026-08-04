송성문 9G만 안타 미쳤다! 3타수 1안타…AZ 타와 스리런 홈런 폭발→SD 1-5패배

샌프란시스코 자이언츠의 송성문. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌디에이고 파드리스의 송성문이 9경기만에 안타에 성공했다.

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샌디에이고는 4일(한국시각) 미국 애리조나주 피닉스의 체이스필드에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 1-5로 패배했다.

샌디에이고의 선발 투수로는 마이클 킹이 등판했다. 타선에는 페르난도 타니스 주니어(우익수)-제이크 크로넨워스(2루수)-매니 마차도(지명타자)-타이 프랜스(1루수)-잭슨 메릴(중견수)-루이스 렌히포(좌익수)-루이스 캄푸사노(포수)-잰더 보가츠(유격수)-송성문(3루수)가 섰다.

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송성문은 이 경기에서 3타수 1안타를 마크했다. 시즌 타율은 0.208로 올랐다.

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송성문은 3회초 병살타로 물러났다. 타격 후 전력 질주하면서 포구보다 베이스를 먼저 밟은 듯했지만, 비디오판독으로 이어지지 않았다. 5회초에는 1루수 땅볼로 아웃됐다.

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송성문은 오랜만에 안타를 신고했다. 송성문은 8회초 해당 경기 마지막 타석에서 선두 타자로 나섰다. 그는 불펜 투수 후안 모리요의 6구째인 시속 99마일의 포심 패스트볼을 타격해 중견수 앞에 안타를 기록했다. 앞서 극심한 타격부진을 겪은 송성문의 9경기만 안타였다. 그러나 후속타가 나오지 않으면서 득점 기회는 나오지 않았다.

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이날 경기를 주도한 것은 애리조나였다. 4회말 애리조나의 팀 타와가 킹을 상대로 좌측 담장을 넘기는 스리런 홈런을 쏘아 올렸다.

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샌디에이고 타선은 좀처럼 추격하지 못했다. 7회초 캄푸사노가 이경기 첫득점을 올렸다. 캄푸사노는 2사 주자 1·2루 상황에서 3루쪽 방향에 내야 안타를 올렸다. 이 과정에서 송구 실책이 나오면서 프랭스가 득점에 성공했다. 이후 후속타가 나오지 않으면서 샌디에이고의 추격은 1점에 그쳤다.

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오히려 점수차를 벌린 쪽은 애리조나였다. 8회말 제임스 맥캔의 2루타와 호르헤 바로사의 희생플라이가 나오면서 점수차는 5-1까지 벌어졌다.

샌디에이고는 9회초 마지막 공격 기회를 맞았지만, 삼자범퇴로 물러나면서 경기를 마무리했다.