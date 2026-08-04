'와우~' 주축 다 팔아도 '언터처블' 이정후, 2홈런 원맨쇼에 美 매체 "SF 리빌딩의 중심"

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[스포츠조선 정현석 기자]트레이드 마감 시한을 맞아 주요 베테랑 선수들을 처분하며 사실상 '리빌딩'을 선언한 샌프란시스코 자이언츠. 어수선한 팀 분위기 속에서도 4일(한국시각) 텍사스 레인저스와의 원정경기에 2번 우익수로 출전, 홈런 두 방을 포함해 4타수3안타 3타점 2득점으로 공수주 '원맨쇼'를 펼치며 팀의 5대1 승리를 이끈 이정후(27)를 향해 미국 현지 유력 매체들이 일제히 활약을 조명하고 나섰다.

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샌프란시스코가 팀의 주축들을 떠나보내면서도 왜 이정후를 트레이드 시장에 내놓지 않고 '세일 대상 제외(Untouchable)'로 분류했는지를 스스로 증명한 경기였다는 평가가 지배적이다.

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"SF의 현재이자 리빌딩의 중심" 이정후 잔류에 대한 긍정 평가

MLB 공식 홈페이지 MLB.com은 "자이언츠가 셀러(Seller)로 전환하며 베테랑들을 처분하는 과정에서도 이정후는 구단의 향후 몇 년을 책임질 핵심 자산으로 굳건히 자리 잡고 있다"고 평가했다. 매체는 "샌프란시스코가 리빌딩을 진행하더라도 이정후와 같은 공수주 겸비형 타자를 중심으로 라인업을 개편하려는 의지가 명확하다"며 구단이 이정후를 잔류시킨 이유를 분석했다.

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메이저리그 전문 매체 디 어슬레틱(The Athletic)의 샌프란시스코 전담 기자는 "로비 레이나 루이스 아라에즈 같은 빅네임들이 팀을 떠난 날, 이정후는 마운드와 타석에서 생긴 거대한 공백을 혼자서 메웠다"고 전했다. 또한 "6억 달러 이상의 대형 계약이나 트레이드로 팀을 개편하더라도 이정후의 외야 한 자리는 변함없는 기본 전제"라며 이정후가 구단 리빌딩 프로젝트의 '핵심 기둥(Cornerstone)'임을 강조했다.

이정후(왼쪽)와 엘리엇 라모스. 사진=슬리퍼 SF자이언츠.

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"완벽한 공수주 원맨쇼" 멀티 홈런보다 가치있던 전천후 활약

지역 유력지 샌프란시스코 크로니클은 "이정후가 칼 콴트릴과 페이턴 그레이를 상대로 터뜨린 2개의 우중간 홈런은 단순한 담장을 넘긴 타구가 아니라, 팀 전체의 침체된 분위기를 바꾼 한 방이었다"고 보도했다.

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특히 "팀 안타 6개 중 절반인 3안타를 책임지며 타율을 0.306까지 끌어올린 이정후는 올 시즌 10번째 3안타 경기를 완성하며 미시적·거시적 관점 모두에서 팀 내 가장 신뢰할 수 있는 타자임을 보여줬다"고 극찬했다.

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현지 중계 방송사인 NBC Sports Bay Area는 8회 터진 이정후의 시즌 8호 직선타 홈런과 수비에서의 호수비를 조명하며 "이정후는 홈런 뿐만 아니라 5회 안타 후 곧바로 2루를 훔치고 3루까지 파고드는 적극적인 주루 플레이로 텍사스 배터리를 흔들었다"고 전했다. 현지 해설진 역시 "주축 선수들의 이탈로 자칫 동력을 잃을 수 있었던 연패 상황에서 팀을 구한 것은 단연 '바람의 손자' 이정후였다"고 총평했다.

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리빌딩 선언 SF, "이정후 중심의 리더십 기대"

현지 매체들의 반응을 종합해 보면, 샌프란시스코의 이번 트레이드 데드라인 행보는 '포기'가 아닌 '체질 개선'이며, 그 중심축에는 이정후가 있다는 데 의견이 모이고 있다.

빅리그 입성 후 두 번째 한 경기 멀티 홈런을 작성하고 다시 타율 3할대 이상으로 치고 나가고 있는 이정후는 주축 선수들이 빠져나간 샌프란시스코 라인업에서 명실상부한 '팀 내 주축 타자이자 리더'로서 향후 입지를 더욱 공고히 할 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com