"폭염 속 부산 강행군 억지로 마치고 왔더니…" 대구는 폭염 취소도 피해가네...선발·불펜 동시 비상, 갈길 바쁜 삼성의 딜레마

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 투구하고 있는 삼성 김재윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]한국야구위원회(KBO)는 4일 서울과 광주에 내려진 폭염중대경보를 근거로 서울과 광주 경기를 일찌감치 취소?다.

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하지만 '더위의 대명사' 대구에서 열리는 삼성-한화전은 오후 6시30분에 정상개최 된다. 폭염중대경보 지역이 아니기 때문이다.

경남 지역을 강타했던 폭염은 중서부 쪽으로 옮겨졌다. 동풍이 태백산맥을 넘으며 고온건조해지는 푄 현상 탓이다.

삼성으로선 썩 반갑지 않은 잇단 경기 강행이다.

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KT 위즈에 1위 자리를 내주고 2위로 내려앉은 삼성 라이온즈가 8월 혹서기를 맞아 마운드 운용에 비상이 걸린 상황. 선발진의 부상과 외인 듀오의 불안, 여기에 불펜 과부하까지 겹치면서 '선두 재탈환'을 노리는 삼성의 계산법이 복잡해졌다.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회말 2사. 강판 당하는 삼성 선발 최원태. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

최원태 이탈·외인 듀오 불안 '선발 로테이션' 삐그덕

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삼성 선발 마운드의 축을 담당하던 최원태는 지난달 29일 우측 삼두근 원위부 미세 손상 소견을 받고 1군 엔트리에서 제외됐다. 비록 경미한 부상이지만 치료와 몸 상태 점검을 위해 잠시 쉬어가게 되면서 선발 로테이션에 구멍이 생겼다.

설상가상으로 팀의 중심을 잡아줘야 할 새 외국인 투수 듀오 페덱과 보스마저 최근 등판에서 초반 대량 실점을 허용하는 등 흔들리는 모습을 보이고 있다. 토종 에이스 원태인과 '후반기 1선발'로 부상한 양창섭이 분전하고 있으나, 최원태의 공백과 외인 투수진의 불안감은 선발 마운드 전체의 불안감으로 이어지고 있다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 이승민이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

김재윤 골반 불편 이탈→이승민 마무리 이동 '헐거워진 필승조'

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폭염 속 이어지고 있는 불펜진의 과부하도 심각한 문제다.

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굳건하게 뒷문을 지키던 마무리 김재윤이 골반 불편함으로 잠시 자리를 비우면서, 좌완 필승조로 맹활약하던 이승민이 임시 마무리 중책을 맡게 됐다.

불펜 에이스 이승민이 9회로 자리를 옮기면서 7~8회 필승조 라인이 살짝 헐거워졌다.

궂은일을 마다하지 않던 베테랑 김태훈과 이승현 듀오마저 무더위 속에 살짝 지친 기색을 노출하고 있다. 설상가상 150km대 강속구를 뿌리는 파이어볼러 이재희마저 내복사근 손상으로 지난달 30일 말소된 상황이다. 1점 차 승부에서 믿고 맡길 수 있는 불펜 카드가 줄어든 셈이다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 포수 강민호가 실점 후 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

폭염 취소도 피해 간 '부산 강행군' 늦추는 게 좋은데… 삼성의 딜레마

삼성은 지난 주말 찜통더위 속에서 사직 롯데 3연전 중 2경기를 강행하고 대구로 복귀했다.

근처 창원 경기가 이틀 연속 폭염 취소됐지만 부산 경기는 논란 속에 진행됐고, 하필 새 외인 보스의 초반 붕괴 속 7대10으로 패했다. 삼성은 푹푹 조이는 폭염을 온몸으로 견뎌내며 치른 경기. 패하는 바람에 체력 소모와 정신적 피로도가 더 커진 채 안방으로 돌아왔다.

여기에 안방마님 강민호마저 1군 엔트리에서 말소되면서, 삼성은 선발과 불펜, 안방까지 마운드 전반을 재정비해야 하는 과제를 안게 됐다.

4일부터 9일까지 대구 라이온즈파크에서 펼쳐지는 한화 이글스→두산 베어스와의 안방 6연전은 올시즌 삼성의 순위 싸움에서 가장 혹독한 시험대이자 분수령이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com