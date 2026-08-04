"이정후 잔류는 마케팅 부서 입김" 美 매체의 비판…멀티포로 보여준 SF 생존 이유

샌프란시스코 이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] 전면 리빌딩을 선언한 시즌. 이정후(샌프란시스코)가 자신을 남긴 이유를 증명했다.

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'프레스 더 데모크래트'는 4일(이하 한국시각) '버스터 포지 샌프란시스코 야구 부문 사장이 이번 트레이드 마감일에 보여준 행보는 팀의 성공이 팜 시스템부터 이뤄질 것임을 보여준다'고 이야기했다.

샌프란시스코는 트레이드 마감일인 4일 선발투수 로비 레이와 '타격왕 출신' 루이스 아라에즈를 각각 샌디에이고 파드리스와 필라델피아 필리스로 트레이드 했다.

샌프란시스코는 3일까지 47승65패로 승패 마진이 -18에 달했다. 내셔널리그 서부지구 4위로 포스트시즌 진출이 어려워지면서 올 시즌 '포기'를 선언한 셈이다.

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매체는 '포지 사장이 2026시즌을 위해 실망스러운 팀을 만들었을 수 있지만, 선수들을 매각하는 세일즈 능력만큼은 확실하다'며 '이번 트레이드 마감일은 포지가 프런트 오피스를 맡은 이후 최고의 날 중 하나로 기록될 것'이라고 평가했다.

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매체는 '샌프란시스코는 시즌 플레이오프 진출을 꿈꿨다. 그러나 5할 승률에서 -18까지 기록하고 있다. 누구도 (트레이드 시장에서) 확실한 판매자가 되고 싶어 하지는 않지만, 그 위치에 있다면 일을 제대로 해야 한다. 그리고 포지는 정확하게 그렇게 했다. 아라에즈, 레이, 타일러 말리, 엘리엇 라모스, 에릭 밀러를 매각해 훌륭한 반대급부를 얻어낸 것은 감탄을 자아낸다'고 했다.

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트레이드에 대해서는 호평을 쏟아냈다. 매체는 '두 달짜리 렌털 선수인 아라에즈를 구단이 장기적으로 통제 가능한 투수 뎁스로 바꿨고, 레이의 잔여 계약을 털어내면서 샌디에이고의 최고 유망주 2명까지 챙겼다'며 '말리와 라모스를 처분하면서도 쏠쏠한 유망주들을 쓸어 담았다'고 분석했다. 또한 '밀러를 보스턴 레드삭스로 보내며 엄청난 잠재력을 지닌 내야 유망주 마르셀로 마이어를 영입한 것은 저점 매수의 훌륭한 사례'라고 덧붙였다.

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샌프란시스코는 2021년 이후 포스트시즌 진출에 실패했다. 매체는 '샌프란시스코 구단주들은 지난 10년간 리빌딩이란 단어를 금기시해왔다. 패배를 선언하면 오라클 파크가 마늘 감자튀김 냄새만 나는 유령 도시로 전락할 것이라 착각한다'며 '경기력이 끔찍해도 팬들은 야구장을 찾는다. 포지 사장이 마침내 훌륭한 셀러로 돌변한 지금이 바로 전면 리빌딩을 할 적기'라고 강조했다.

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다만, 매체는 조금 더 급진적인 트레이드를 바랐다. 매체는 '이정후와 로간 웹이 이번 마감일에 판매 불가 선수처럼 여겨진 것은 마케팅 부서의 입김이 작용한 것으로 보인다. 이는 꼬리가 개를 흔드는 격'이라며 '포지에게 그들마저 팔 수 있는 권한을 주어야 한다. 샌프란시스코에 가장 좋은 것은 전면적인 팀 해체'라고 힘주어 말했다

그러나 샌프란시스코는 4일 텍사스 레인저스전에서 웹의 6이닝 무실점 호투, 이정후의 멀티 홈런을 앞세워 5대1로 승리했다. 구단이 남긴 이유를 증명한 셈이다.

매체는 '어떤 임원들은 이미 잘 지어진 집을 꾸미는 인테리어 업자 같지만 포지는 뼈대부터 크고 튼튼하게 다시 세울 수 있는 종합 건설업자에 가깝다'며 '구단 수뇌부는 산하 마이너리그 팜이 유망주로 꽉 찰 때까지 포지에게 밭을 갈고 씨를 뿌릴 시간과 인내심을 줘야 한다. 결국 그 재능들이 빅리그로 흘러들어와 팀을 강하게 만들 것'이라고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com