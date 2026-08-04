트레이드로 초토화된 SF 이정후가 살렸다! 477일만에 멀티홈런 폭발, 에이스 웹과 투타 간판 등장

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 4일(한국시각) 글로브라이프필드에서 열린 텍사스 레인저스와의 원정경기에서 8회초 우월 솔로포를 날린 뒤 세리머니를 하며 힘차게 베이스를 돌고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠가 이정후가 동료들이 대거 떠난 날 분풀이하 듯 맹타를 휘둘렀다.

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이정후는 4일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 알링턴 글로브라이프필드에서 열린 텍사스 레인저스와의 원정경기에 2번 우익수로 출전해 홈런 두 방을 포함해 4타수 3안타 3타점 2득점의 불방망이를 휘둘렀다. 샌프란시스코는 이정후의 맹활약과 선발 로간 웹의 호투를 앞세워 5대0의 완승을 거뒀다.

트레이드 데드라인인 이날 샌프란시스코는 무려 5건의 트레이드를 통해 6명의 주력 선수들을 보내고 유망주급 8명을 받았다. 이정후와 함께 팀내 3할 타자로 각광받던 2루수 루이스 아라에즈가 필라델피아 필리스로 옮겼고, 좌완 로비 레이는 지구 라이벌 샌디에이고 파드리스로 이적했다. 또한 외야에서 이정후와 호흡을 맞춘 좌익수 엘리엇 라모스는 양키스 이적이 결정돼 뉴욕행 비행기에 올랐다.

샌프란시스코는 알토란 같던 선수들을 '울며 격자 먹는' 심정으로 떠나보내며 '리빌딩'을 선언한 셈이다. 사실 샌프란시스코가 내보내고 싶었던 이들은 팀내 고연봉 야수 '3인방'인 윌리 아다메스, 라파엘 데버스, 맷 채프먼이었다. 그러나 잔여연봉이 1억~2억달러대에 달하는 몸값 탓에 협상 레버리지를 갖기 어려웠다.

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이런 상황에서 이정후가 팀의 간판을 자처하 듯 맹타를 휘두른 것이다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 4일(한국시각) 글로브라이프필드에서 열린 텍사스 레인저스와의 원정경기에서 3회말 우중간으로 투런포를 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

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1회초 1사후 이정후는 텍사스 우완선발 칼 콴트릴의 5구째 낮은 직구에 루킹 삼진을 당했다. 이정후가 ABS 챌린지를 했지만 93.9마일이 찍힌 공은 스트라이크존 아래 경계선에 걸친 것으로 나타났다.

그러나 이후 이정후의 방망이는 연신 불을 뿜었다.

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2-0으로 앞선 3회 1사후 두 번째 타석. 이정후는 볼카운트 1B1S에서 콴트릴의 3구째 한복판으로 떨어지는 83마일 스플리터를 끌어당겨 우중간 펜스를 훌쩍 넘겼다. 발사각 28도, 타구속도 100.6마일로 날아간 타구는 우중간 펜스 뒤 관중석 410피트 지점에 떨어졌다. 지난달 26일 LA 에인절스전 이후 9일 만에 터진 시즌 7호 홈런이었다.

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이정후는 3-0으로 리드가 이어지던 5회 2사후에는 안타를 추가했다. 볼카운트 2B2S에서 콴트릴의 6구째 89.3마일 커터가 한복판으로 날아들자 가볍게 밀어때려 우중간으로 날아가는 안타를 날렸다. 타구속도가 95.8마일로 하드히트였다.

이정후가 5회 안타를 치고 나간 뒤 2루 도루에 성공하고 있다. 시즌 8호 도루. AFP연합뉴스

이어 윌리 아다메스 타석에서 2루 도루에 성공한 이정후는 상대 포수 오스틴 윈스의 송구 실책을 틈타 3루까지 내달렸다. 그러나 아다베스가 유격수 뜬공으로 물러나 이정후를 홈으로 불러들이지 못했다.

이정후의 방망이는 4번째 타석에서 또 불을 내뿜었다. 상대 우완 페이튼 그레이의 초구 86.3마일 슬라이더가 낮은 스트라이크존으로 떨어지자 그대로 잡아당겨 오른쪽 펜스를 살짝 넘어가는 라인드라이브 홈런으로 연결했다. 발사각 23도, 타구속도 100.1마일, 비거리 385피트.

이정후가 한 경기에서 2홈런을 친 것은 커리어 두 번째로 지난해 4월 14일 뉴욕 양키스와의 원정경기 이후 477일 만이다. 당시에는 4회 우중월 솔로홈런, 6회 우월 3점포를 각각 터뜨리며 4타점을 올렸다.

이정후는 4-0으로 앞선 9회 1사 만루서는 중견수 희생플라이를 쳐 타점을 추가했다.

이정후가 3회 솔로홈런을 치고 들어와 윌리 아다메스와 주먹을 맞대는 세리머니를 하고 있다. AP연합뉴스

이로써 이정후는 타율을 0.306(389타수 119안타), OPS를 0.793으로 각각 끌어올리며 트레이드로 어수선한 팀 분위기를 다잡았다. 43타점, 55득점, 8도루, 출루율 0.341, 장타율 0.452. 이정후는 앞으로 홈런 1개를 더 치면 커리어 하이를 찍고, 2개를 치면 두 자릿수 홈런에 입을 맞춘다.

양 리그를 합쳐 타격 6위, 안타 공동 13위에 이름을 올린 이정후는 지금까지의 페이스를 적용하면 시즌 170안타를 친다. 코리안 빅리거로는 2009년 클리블랜드 인디언스 추신수(175안타)에 이어 두 번째로 170안타를 친다는 얘기다.

선발로 등판한 웹은 6이닝을 5안타 8탈삼진 무실점으로 막고 시즌 7승(7패)을 따냈다. 평균자책점은 3.74로 낮췄다. 이제 샌프란시스코는 웹과 이정후를 투타 간판으로 삼고 남은 시즌을 마무리하고 내년 시즌 청사진을 그릴 것으로 보인다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com