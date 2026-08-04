kt, '창단 첫 우승 주장' 황재균 은퇴식 연다…8일 수원 롯데전

2021 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 2차전 두산과 KT의 경기가 15일 고척스카이돔에서 열렸다. 1회말 KT 황재균이 솔로홈런을 치고 환호하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2021.11.15/

18일 서울 고척스카이돔에서 KBO리그 한국시리즈 4차전 KT와 두산의 경기가 열렸다. 2회 KT 황재균이 1타점 2루타를 날렸다. 2루에서 손을 들어보이고 있는 황재균. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2021.11.18/

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[스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 '우승 주장' 황재균의 은퇴식을 연다.

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KT는 오는 8일 수원 KT위즈파크에서 열리는 롯데 자이언츠와의 홈경기에서 지난 시즌을 끝으로 선수 생활을 마무리한 황재균의 은퇴식을 개최한다.

전 소속팀인 롯데 자이언츠와 함께하는 은퇴식은 황재균의 선수 시절 등장곡인 '유럽:더 파이널 카운트다운(Europe:The Final Countdown)' 콘셉트로 1부와 2부로 나누어 진행된다.

경기 전 1부 행사에서는 황재균이 위즈파크 중앙 위즈홀에서 팬 100명을 대상으로 사인회를 열고 감사 인사를 전한다. 그라운드에서는 황재균의 야구 인생이 담긴 은퇴 기념 영상이 상영되고, 양 구단과 선수단이 준비한 은퇴 기념 선물 증정식을 갖는다. 이날 시구와 시타, 시포는 황재균의 가족이 각각 맡아 의미를 더할 예정이다.

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경기 종료 후 진행되는 2부 행사는 황재균의 가족과 동료, 모교 은사와 후배들이 함께한다. 은퇴 축하 영상이 공개되고 황재균이 직접 은퇴사를 낭독한다. 20년간 정들었던 그라운드와 마지막 인사를 나누는 베이스 러닝 하이파이브 행사도 마련했다. 선수단과 모교인 경기고등학교 은사, 야구부 후배들, 그리고 팬들이 도열해 은퇴를 축하하고 격려해주며 불꽃놀이와 함께 마지막을 장식할 예정이다.

사진제공=KT 위즈

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2006년 현대 유니콘스에서 프로 생활을 시작한 황재균은, 히어로즈와 롯데 자이언츠를 거쳐 미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠에서 활약한 후 2017년 KT와 FA 계약을 체결했다. 2021 시즌에는 창단 첫 통합 우승의 주장으로 팀을 이끌었고, 2025 시즌 KBO 역대 7번째로 14시즌 연속 100안타를 기록하는 등 KBO를 대표하는 '공수겸장 내야수'로 자리매김했다.

프로 통산 18시즌 동안 2200경기에 출전해 타율 2할8푼5리, 2266안타, 227홈런, 1121타점을 기록했다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com