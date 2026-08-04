'데이비슨 키움 이적 단독 보도' 스포츠조선 이종서 기자, 야구기자상 수상

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[스포츠조선 김용 기자] 스포츠조선 이종서 기자가 한국야구기자회 2026년 2분기 야구기자상을 수상했다.

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한국야구기자회는 4일 2026년 2분기 야구기자상 수상작으로 보도 부문 1건, 기획 부문 2건을 선정해 각각 발표했다. 분기별 야구기자상은 기자회 소속 160여 명의 기자가 취재, 보도한 기사를 대상으로 우수 기사를 선정해 시상한다.

이 기자는 보도 부문 수상자로 결정됐다. 이 기자는 "[단독] '눈물의 결별' 데이비슨, KBO리그 남는다…'타격 최하위' 키움이 품는다"의 제목을 단독 보도했다. 심사위원단은 "데이비슨과 NC 다이노스의 결별에 야구계의 관심이 집중된 상황에서 다음 행선지를 신속하게 확인한 보도"라며 "외국인 선수 교체를 둘러싼 구단의 판단과 KBO리그 내 선수 이동을 한발 앞서 전했다는 점에서 보도 가치가 높았다"고 평가했다.

NC에서 뛰던 데이비슨은 팀 사정상 유니폼을 벗게 됐는데, 이 기자가 공식 발표 전 데이비슨의 키움 이적 사실을 먼저 알렸다. 야구계에 큰 화제가 됐다.

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기획 부문에서는 SBS 배정훈 기자의 'KBO리그 자생 경영의 가능성과 과제' 시리즈와 한국일보 야구팀 김형준, 김진주, 성환희 기자의 '최다 관중의 그림자, 야구장 폐기물' 시리즈가 공동 수상작으로 선정됐다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com