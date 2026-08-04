"한번씩 말릴 때가 있다"…'환기·변화·체력' 강민호 말소 미스터리에 등장한 세 가지 단어[대구현장]

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 승리한 삼성 강민호, 장승현이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 베테랑 안방마님 강민호(41)가 3일 전격 1군 엔트리에서 말소됐다.

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7월 타율 0.409, 최근 10경기 타율 3할 6푼 8리(0.368)로 고감도 타격감을 자랑하고 있었던 데다 특별한 부상 이슈도 없는 상황.

이번 말소를 두고 야구계에서는 그 이유를 놓고 여러 추측이 오갔다.

삼성 박진만 감독이 4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 한화 이글스전과의 맞대결을 앞두고 정확한 이유를 설명했다 .

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사령탑은 강민호의 말소 배경에 대해 '환기', '변화', '체력'이라는 세 가지 키워드를 주로 언급했다.

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 삼성 강민호가 수비를 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

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첫번째는 체력적 차원의 배려다.

박 감독은 가장 먼저 8월의 극심한 폭염과 베테랑 포수라는 포지션의 특성을 언급했다.

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그는 "날씨가 더워도 너무 덥다. 민호가 그동안 외국인 투수들을 전담해서 선발 출전을 많이 해왔는데, 이 더운 날씨에 계속 무리하기보다는 한 턴 정도 쉬어가며 체력적인 부분을 챙길 필요가 있다"며 체력 안배 차원의 휴식임을 분명히 했다.

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두번째 키워드는 '변화'였다.

단순한 휴식뿐만 아니라 전략적인 차원에서도 접근했다. 박 감독은 "외국인 투수 쪽에서도 볼 배급이나 분위기, 패턴 같은 것에 한 번 변화를 줄 필요가 있다고 판단했다"고 전했다.

볼 배합과 배터리 호흡에서 경기가 한 번씩 꼬이거나 답답해지는 흐름을 깨뜨리기 위해 포수진 운영에 전략적 변화를 줬다는 의미다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 박진만 감독이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

세번째로 박 감독이 강조한 핵심은 심리적 '환기'였다.

박 감독은 "왜 한번씩 (경기가) 말린다고 하지 않나. 그런 부분은 본인도 스스로 느낄 수 있다"며, "민호 성격상 팀에서 늘 활기차게 분위기를 끌어올려야 하는데, 경기가 풀리지 않아 심리적으로 몰리다 보면 역효과가 날 수 있다"고 짚었다. 이어 "그럴 때는 억지로 참는 것보다 잠시 내려놓고 심리적으로 안정을 취하면서 분위기를 환기하는 게 낫다고 판단했다. 본인도 전략적으로 생각하는 지점에서 변화를 줄 시간이 필요했다"고 덧붙였다.

박진만 감독은 강민호에 대한 절대적인 신뢰를 덧붙이는 것도 잊지 않았다.

그는 "우리 팀에 민호는 꼭 필요한 핵심 선수다. 열흘 후면 재정비해서 분명히 더 건강하고 좋은 모습으로 돌아올 것"이라고 강조했다.

시즌 후반기 치열한 순위 싸움이 이어지는 가운데, 박진만 감독의 이번 결단은 단순한 1군 엔트리 변화가 팀의 핵심 베테랑을 심리적, 육체적으로 재충전해 풀가동하게 하기 위한 '전략적 쉼표'였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com