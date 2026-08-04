'타선이 살아나니 2%부족한 선발이 문제'…후반기 '꼴찌 탈출' 위한 마지막 퍼즐은 이것 [부산 현장]

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회말 전준표가 문정빈에 솔로홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 선발투수 전준표가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[부산=스포츠조선 고재완 기자] 전반기에는 타격이 문제였는데 후반기 들어서자 탄탄했던 선발 마운드가 흔들리고 있다. 1선발 라울 알칸타라가 부상으로 전력에서 이탈했고 대체 선발로 올라온 전준표 김윤하 등이 2% 부족한 모습을 보이고 있는 상황이다.

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후반기 거침없는 타선 화력을 앞세워 '꼴찌 탈출'에 가속도를 밟고 있는 키움 히어로즈. 하지만 사령탑의 머릿속에는 여전히 '선발진의 이닝 소화력'에 대한 아쉬움과 고민이 남아있었다. 젊은 선발 투수들이 경기 중반 고비를 넘기지 못해 불펜 과부하가 이어졌기 때문이다.

4일 부산 사직야구장에서 롯데 자이언츠와의 원정 경기에 앞서 취재진과 만난 키움 설종진 감독은 팀 선발진의 현주소와 향후 마운드 운용 구상을 상세히 밝혔다.

설종진 감독은 최근 젊은 선발 투수들이 보여준 경기 운영에 대해 솔직한 심경을 털어놓았다. 그는 "아무래도 전준표, 김윤하, 박준현 등 어린 선수들이 선발로 나서다 보니 경기 후반 고비를 쉽게 넘기지 못했다"라며 "최소한 5~6이닝은 책임져줘야 중간 투수들이 편하게 피칭을 준비하는데, 꼭 5회 아웃카운트 하나를 남겨두고 무너지는 경우가 많았다. 그 때문에 최근 마운드 운용이 다소 힘들었던 게 사실"이라고 말했다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회말 전준표가 문정빈에 솔로홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

23일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 5회 2사 만루를 허용한 키움 박준현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

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때문에 불펜진이 짠물 피칭으로 버텨준 점에 대해서는 고마움을 표했다. 설 감독은 "선발들이 5이닝을 채우지 못하더라도 최소 실점으로 막아주면, 뒤이어 나오는 김성민, 정현우 같은 중간 투수들이 제 역할을 다해줬다. 불펜의 헌신 덕분에 버틸 수 있었다"고 짚었다.

설 감독은 "유토가 다시 마운드로 돌아왔고 중간 투수진이 자리를 잡아가고 있다"라며 "이번 주부터는 투수진을 운용하는 데 있어 큰 문제는 없을 것으로 본다"고 자신감을 보였다.

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알칸타라의 등판 일정에 대해서도 "알칸타라가 들어오기 전까지는 전준표를 계속 선발 로테이션으로 기용할 생각이다"라며 "현재 알칸타라의 몸 상태를 계속 체크하고 있다. 이번 주 중으로 실전 점검 및 체크를 마치고 정확한 1군 등판 날짜를 잡을 계획"이라고 설명했다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 4회초 1사 2루 정수빈의 땅볼을 잡은 김윤하가 2루 악송구를 범한 후 아쉬워하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com