"글러브 끌어내리고 한 말? 약간 집중력 떨어져 있길래…" 김태형 감독, 그때 마운드에 올라 무슨 말 했나 [부산 현장]

대화 중 입을 가린 김원중의 글러브를 잡아 내리는 김태형 감독의 오른손. MBC 스포츠플러스 중계화면(티빙)

입을 가린 김원중의 글러브를 잡아 내리고 대화를 이어가는 김태형 감독. MBC 스포츠플러스 중계화면(티빙)

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[부산=스포츠조선 고재완 기자] "아니, 마운드에서 약간 좀 집중력이 떨어져 있길래 '집중력 가지라'고 얘기했죠."

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5점 차 리드 속 9회초 등판에서 연이은 안타와 실점으로 흔들리던 마무리 투수를 정신차리게 했다. 상대에게 입 모양을 읽히지 않으려 습관적으로 글러브로 얼굴을 가리던 마무리 투수와 눈을 맞춘 감독의 나지막하지만 한마디는 바로 "집중력을 가지라"는 경고였다.

김태형 감독은 지난 2일 삼성 라이온즈전 9회초 마운드에 직접 올라 마무리 김원중과 나눴던 당시 대화를 설명했다.

10-5로 크게 앞선 9회초 롯데 벤치는 5점차이지만 마무리 김원중을 올렸다. 김원중은 직전 등판이었던 7월 30일 한화전에서 끝내기 역전 적시타를 맞아 블론세이브를 기록했던 터라 명예회복이 필요한 순간이었다.

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하지만 투구 내용은 썩 좋지 못했다. 선두 타자 대타 김현준에게 2루타, 이재현에게 좌전 안타를 맞아 무사 1, 3루에 몰렸다. 김지찬을 삼진 처리했으나 폭투와 김성윤의 적시 2루타가 이어지며 스코어는 어느덧 10-7, 3점 차까지 좁혀졌다.

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1사 2루 상황에서 구자욱과 최형우로 이어지는 최악의 위기. 그때, 롯데 벤치에서 김태형 감독이 굳은 표정으로 천천히 마운드를 향해 걸어 나갔다.

10-7로 앞선 9회초 2사 2루에서 마운드를 직접 방문한 김태형 감독. MBC 스포츠플러스 중계화면(티빙)

마운드에서 김원중은 입 모양을 숨기기 위해 습관적으로 왼손 글러브로 입을 가린 채 감독을 맞이했다. 그러자 김태형 감독은 오른손으로 김원중의 글러브를 직접 잡고 아래로 끌어내렸다.

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김 감독은 당시 상황에 대해 "마운드에서 보니까 (김)원중이가 약간 좀 집중력이 떨어져 있는 모습이 보이더라"라며 "그래서 딴 소리 없이 '집중력 좀 가지라'고 확실하게 정신을 차리도록 얘기했다"고 밝혔다.

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사령탑의 일침 덕분인지 김원중은 상기된 표정으로 투구에 집중했고 구자욱을 2구 만에 좌익수 뜬공으로 처리했다. 최형우를 상대로는 포크볼을 과감하게 떨어뜨려 3구 만에 역시 좌익수 뜬공을 유도하며 경기를 마무리했다.

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 6대3으로 승리하며 5연승을 질주한 롯데 김태형 감독이 김원중과 기쁨을 나누고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

고재완 기자 star77@sportschosun.com