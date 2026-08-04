3억 몸값 가성비 최강 아쿼, 충격의 6-6-5실점...염경엽 감독은 "휴식 없다" 왜? [인천 현장]

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 웰스. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] "피로도가 있다면 휴식을 줘야겠지만..."

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LG 트윈스 염경엽 감독이 최근 부진을 겪고 있는 아시아쿼터 투수 웰스에 대해 "휴식을 줄 계획이 없다"고 단호하게 얘기했다.

LG는 4일 인천 SSG랜더스필드에서 SSG 랜더스와 주중 3연전 첫 번째 경기를 치른다. LG는 올시즌 SSG 상대 8승1패 압도적으로 앞서고 있다. 지난 주말 잠실 라이벌 두산 베어스 3연전 1무2패 아픔을 날릴 기회다.

하지만 선발 웰스가 불안하다. 6월까지 5승(2패)을 거두며 선발진의 한 축으로 승승장구 했다. 아시아쿼터로 20만달러(약 3억원) 몸값에, 에이스급 활약을 하니 '가성비 최강'으로 인정 받았다.

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하지만 7월 들어서면서부터 부진했다. 7월 5경기 3패 뿐. 특히 7월17일 KT 위즈전을 시작으로 23일 NC 다이노스전, 29일 키움 히어로즈전은 뭔가 이상이 있는 것 아닌가 하는 걱정을 사게 했다. KT전 5이닝 6실점, NC전 6이닝 6실점, 키움전 3이닝 5실점으로 연속 대량 실점을 했기 때문이다. 특히 키움전은 홈런 2개 포함, 안타 9개를 얻어맞고 조기 강판되는 충격을 맛봤다.

29일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. LG가 12대2로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 염경엽 감독과 웰스의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

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웰스가 부진하자 자연스럽게 체력, 경험 얘기가 나온다. 웰스는 호주 출신으로 이렇게 긴 시즌을 풀타임으로 뛴 경험이 많지 않다. 여기에 날씨까지 무더워졌다. 웰스가 지칠 만한 상황으로 보인다.

4일 SSG전을 앞두고 만난 염 감독은 웰스에게 휴식을 줄 계획이 있느냐는 질문에 "없다"고 말했다. 염 감독은 "데이터를 봤을 때 구속이 떨어졌다든가, RPM이 감소했다든 가 하면 피로의 문제로 생각해볼 수 있을 것이다. 그러면 휴식을 줘야 한다. 하지만 데이터에는 전혀 문제가 없다"고 밝혔다.

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그럼 뭐가 문제일가. 염 감독은 "피칭 디자인을 바꿔야 한다. 이제 (패턴이) 읽혔다고 봐야 한다. 그게 크다"고 설명했다. 웰스는 구위로 상대를 압도하는 투수가 아니다. 제구와 경기 운영으로 풀어가는 스타일인데, 시즌 초반에는 그의 생소함에 다른 팀들이 고전했지만 이제는 충분히 분석이 될 시점이기는 하다.

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그렇다면 이 문제를 어찌 풀어야 할까. 당장 이날 경기는 어떻게 준비했을까. 염 감독은 "전력 분석 파트에서 오늘 경기를 앞두고 충분히 전달한 내용이 있을 것"이라고 했다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com