"오르막이 있으면 내리막도 있는 법" '3연패' 김경문 감독, 강백호 페라자 문현빈을 기다리는 이유

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 김경문 감독이 목을 축이고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]3연패의 늪에 빠지며 흐름이 꺾인 한화 이글스 김경문 감독이 주축 타자들의 반등에 대한 믿음을 보였다.

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김경문 감독은 4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 원정 경기를 앞두고 최근 주춤한 팀 타선과 핵심 타자들의 상태에 대한 진단과 기대를 전했다.

12일 고척돔에서 열린 키움과 한화의 경기. 4회 한화 강백호가 선제 솔로홈런을 날렸다. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

"잡을 수 있는 경기 놓치면 타격이 크다. 첫 경기 반등이 중요"

김 감독은 선두 KT 위즈와의 수원 3연패 과정에 대해 "아쉽다"며 운을 뗐다.

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"좋은 흐름에서 잡을 수 있는 경기를 놓치면 그 여파가 크다"며 "빨리 잊고 연패를 끊어내야 한다. 오늘 첫 경기가 중요하다"고 강조했다.

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최근 한화는 주자를 차곡차곡 쌓아 두고도 득점권에서 한 방이 터지지 않아 답답한 흐름을 이어가고 있다. 이에 대해 김 감독은 "연패가 있으면 연승도 있는 법이다. 찬스를 만들어 놓고 연결시키면 결국 이기는 경기를 할 수 있다. 요즘은 그 과정이 잘 안되고 있지만, 우리 선수들이 결국 잘해줄 것이라 믿는다"고 덧붙였다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 6회말 1사 1,2루 한화 문현빈이 안타성 타구가 잡히자 아쉬워하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 7회초 페라자가 12구 승부 끝 볼넷으로 출루한 뒤 대주자 이원석과 교체되고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

복귀 강백호, 그리고 페라자·문현빈 "오르막이 있으면 내리막도 있어"

부상 복귀 후 3경기를 치른 강백호의 타격 감각에 대해서는 조급해하지 않았다.

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김 감독은 "10일 이상 비운 상태에서 예전에 잘 치던 것처럼 복귀하자마자 바로 타격감이 나올 수는 없다. 경기 감각과 타이밍을 잡을 어느 정도의 시간이 필요하다"며 "오늘과 내일, 모레 경기를 치르다 보면 예전의 좋은 타이밍이 돌아올 것이다. 몸 상태에는 확실히 문제가 없다"고 신뢰를 보냈다.

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살짝 지친 기색을 보이는 페라자와 문현빈에 대해서도 '기다림'과 '믿음'을 이야기 했다.

"야구와 세상살이 모두 오르막과 내리막이 있다. 지금 두 선수가 조금 다운되어 있는 것은 사실이지만, 이들이 힘을 내주면 연승 흐름도 다시 돌아올 것"이라며 "조금 더 시간적 여유를 주고 기다려줘야 한다"고 전했다.또한 부상에서 회복 중인 김태연에 대해서는 "훈련을 재개했고 오늘 경기 중 수비 등으로 한 번 출전 기회가 있을 것"이라며 출격 가능성을 내비쳤다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 1회말 투구를 마친 한화 선발투수 왕옌청이 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

"왕옌청 등판 때 힘내서 좋은 결과 만들겠다"

한화는 이날 좌완 왕옌청을 선발 투수로 내세운다. 최근 2경기 연속 7이닝 2실점으로 퀄리티스타트+를 기록하며 상승세를 타고 있다.

김 감독은 "상대 삼성이 워낙 강한 면모를 보이고 있지만, 왕옌청이 던질 때 우리 타선과 야수진도 힘을 내서 좋은 결과를 만들어내겠다"고 다짐했다.

이날 한화는 이원석(중견수)페라자(우익수)문현빈(좌익수)강백호(지명타자)노시환(3루수) 채은성(1루수) 허인서(포수) 이도윤(2루수) 심우준(유격수)으로 선발 라인업을 구성했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com