저녁 6시 35도 인천은 경기하고, 28도 광주는 취소...도대체 무슨 일이? [인천 현장]

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 폭염경보가 발효된 가운데 LG 선수들이 훈련을 소화하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

Advertisement

Advertisement

[인천=스포츠조선 김용 기자] 35도 인천은 경기 하고, 28도 광주는 취소하고 왜?

Advertisement

기준이 정해졌으니 어쩔 수 없다. 하지만 인천에서는 곡소리(?)가 날 수밖에 없었다.

LG 트윈스와 SSG 랜더스는 4일 인천 SSG랜더스필드에서 주중 3연전 첫 번째 경기를 벌였다. 전국이 폭염으로 비상 사태인 가운데 인천도 덥지 않을 리 없었다. 홈팀 SSG는 야회 훈련을 최소화 했다. 그나마 늦게 훈련을 시작한 LG인데 배팅볼을 열심히 던진 김용의 코치는 "너무 습하고 덥다. 쓰러질 뻔 했다"고 혀를 내둘렀다.

실제 이날 랜더스필드 오후 6시 기준 온도는 35도가 넘었다. 해가 질 시간에도 열은 빠지지 않았다. 이날 오전 KBO는 폭염으로 인한 경기 취소에 대한 세칙을 정비했다. 그래서 잠실(NC 다이노스-두산 베어스), 광주(KT 위즈-KIA 타이거즈) 경기는 오후 1시 전 일찌감치 취소가 됐다. 그런데 왜 인천은 경기를 하게 됐을까.

Advertisement

KBO는 폭염 중대 경보를 기준점으로 삼기로 했다. 기상청이 올 여름을 앞두고 새롭게 만든 최고 경보다. 일 최고 체감온도 35도 이상이 이틀 이상 지속된 뒤, 다음 날 최고 체감 온도 38도 이상 또는 일 최고 기온 39도 이상이 예상될 때 발령된다. 잠실과 광주는 이 조건을 충족시켜 이미 하루 전 중대 경보 발령 지역으로 통보가 됐다.

Advertisement

그런데 인천은 애매했다. 이날도 낮 최고 기온이 37도였다. 37도나 39도나 더운 건 마찬가진인데, 랜더스필드가 있는 인천 남부 지역은 최근 온도를 기준으로 중대 경보 발령 조건을 채우지 못한 것이다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화 선수단이 훈련이 진행되는 사이, 폭염에 대비해 구장 관리요원들이 그라운드에 물을 뿌리는 작업을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

인천이 억울한 건, 다른 곳은 한 낮에 40도 가까이 기온이 올라 덥다가 저녁에는 조금 떨어진다. 그런데 인천은 꾸준하게 35~37도 정도로 덥다. 폭염 중대 경보 조건을 채우기에는 약점(?)이 있는 날씨다. 4일 경기가 시작될 무렵은 오후 6시, 기상청 발표 기준 랜더스필드는 35.3도였다. 경기가 취소된 기아챔피언스필드는 28.5도였다. 소나기가 내리며 열기가 식은 것이다. 당초 예보도 30도 정도였다.

Advertisement

인천이 또 억울한 건 5일에도 폭염 중대 경보가 발표되지 않을 가능성이 높다는 것이다. 기상청은 5일 오전 11시 인천 북부 지역에만 중대 경보를 내린다고 공지했다. 5일도 낮 최고 기온이 37~38도로 예보돼있다. 체감 온도가 엄청나게 오르지 않는 한, 예보대로라면 6일에도 중대 경보가 내려지지 않을 수 있다.

Advertisement

그래도 뭐라고 할 수 없다. KBO도 최대한 안전하게, 그리고 일정상 무리가 없게 하기 위한 절충안을 중대 경보 기준으로 잡은 것이기 때문이다. 기준이 없으면, 여기저기서 다 취소를 시켜달라고 난리가 날 수밖에 없다. 인천의 저녁 더위가 쉽게 가라앉지 않는 게 문제다.

경기 시작 시점이 너무 더우면 KBO는 최대 1시간까지 경기를 늦출 수 있도록 했다. 이는 경기 감독관과 양측 경기 대리인이 조율을 할 수 있다. 하지만 현장에서는 이 카드를 크게 반기지 않는다. 훈련은 제 시간에 하고, 경기까지 너무 오래 기다리면 오히려 신체 밸런스가 다 깨져버린다. 아예 늦게 나와 훈련 시간 자체를 늦춰 전체 일정을 지연시킨다면 모를까, 훈련을 다 했다면 정상적으로 경기를 하는 게 낫다는 의견이다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com